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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4722472347244725>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:53

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ

Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.

Индекс airmax78 Composite МВА только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
Запомните этот пост :mrgreen:


Норм, кстати, индикатор. Предлагаю еще один - "ПАРИЛ фигню" (Профессиональная Ассоциация Рыл и Лордов). Чем больше шума про дорожай, тем слабее реальный спрос :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 23:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

привєт от Монєти в с валютной тєми:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5011280#p5011280
  Moneta написав:Зображення
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:27

flyman

горе эксперты. По году может быть сальдо текущего счета 5.5млрд$ в плюсе.

а гривну могут отдолжить сами себе :) . Презервативы сейчас не завозят в крупных количествах. Можно не волноваться, прохлопывать не будут трудно добываемый эксперт, а все будут глотать.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Где в таунхаусе держать корову?


А хіба не для цього дуплекси придумали? Або 2 сусідні таунхаузи треба, як раз і 5 соток буде в сумі, як тут пишуть :D Хоча ні, щоб 5 соток було, треба 5 в ряд купить. Це вже якийсь многопєнісний таунхаузер виходить :mrgreen:
ivswise
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 01:07

Эксперт Эрика, Ильёй Величко, говорит что если гривна упадет, то сработаете в "ноль". Тоже самое что я говорил, что недвига привязана к гривне в первую очередь.

https://youtu.be/gO0gPiEG_jk?t=1752
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 03:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Честно говоря так надоело читать здесь бред этого прыщавого поллюционирующего подростка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 04:16

  airmax78 написав:Честно говоря так надоело читать здесь бред этого прыщавого поллюционирующего подростка.



Я тебе написал ссылку на Эрика Наймана. Какие ко мне вопросы ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 06:56

  Первый написав:Окрема тема будинки на дві сім’ї. В більшості випадків це нереальний гемор.


Чому Гемор ? В Німеччині в мому місті овердо-уя танхаусів і будинків на дві сімї.
Популярний концепт тут.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 07:56

  airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.
Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Ипеня - плохо, неоправданная трата времени на дорогу, по сути те же человейники как на окраинах Киева, но новее.
Таунхаус в ипенях - хорошо потому что дешево (по цене аналогичного по площади человейника + своя зона барбекю + альтанка + парковка + гараж "в подарок"), при условии если рядом ( 2-3 км) есть вся необходимая инфраструктура и своё авто (лучше 2 или 3 авто), доп. плюс - контингент уверенный средний класс без братков с битами.

Таунхаус на Печерске или Оболони - почти предел того к чему можно стремиться в столице. Круче только особняки с 3 метровыми заборами, вертолётной площадкой и вооруженной охраной. Жирный минус таунов и особняков в хороших локациях - много внимания со стороны рейдеров и силовиков по дружбе с коррупцией ("борьба" здесь неуместное слово). К такому образу жизни надо иметь сильных покровителей.

И кстати это не юмор, я общался с богатым человеком хозяином крупного логистическго центра, он живет в центре Киева в обычной трешке переделанной из двух квартир рядом. У него личный водитель поэтому проблема парковки его не касается, из-за проблем с рейдерством бизнес оформлен на америкианского брата (иностранцев не отжимают) спрашиваю почему не особняк в Конче или где то еще, говорит сильно много внимания которое в итоге обходится дороже, чем содержание особняка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лип, 2020 08:23, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:16

Укро-їліта

Про укро-їліту та її методи заробків - вельми цікава і познавальна стаття
https://uainfo.org/blognews/1594425912- ... uka-i.html

Я ж недарма писав, що бидлотна їліта мусить просратись. Всі статки - за рахунок приватизації радянських ресурсів або ж пиляння бюджету.
"Карфаген повинен бути зруйнований!" Або ж "Укро-бидло-їліта повинна щезнути!"(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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