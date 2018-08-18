Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов. Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Где в таунхаусе держать корову?
А хіба не для цього дуплекси придумали? Або 2 сусідні таунхаузи треба, як раз і 5 соток буде в сумі, як тут пишуть Хоча ні, щоб 5 соток було, треба 5 в ряд купить. Це вже якийсь многопєнісний таунхаузер виходить
Первый написав:Окрема тема будинки на дві сім’ї. В більшості випадків це нереальний гемор.
Чому Гемор ? В Німеччині в мому місті овердо-уя танхаусів і будинків на дві сімї. Популярний концепт тут.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов. Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.
Ипеня - плохо, неоправданная трата времени на дорогу, по сути те же человейники как на окраинах Киева, но новее. Таунхаус в ипенях - хорошо потому что дешево (по цене аналогичного по площади человейника + своя зона барбекю + альтанка + парковка + гараж "в подарок"), при условии если рядом ( 2-3 км) есть вся необходимая инфраструктура и своё авто (лучше 2 или 3 авто), доп. плюс - контингент уверенный средний класс без братков с битами.
Таунхаус на Печерске или Оболони - почти предел того к чему можно стремиться в столице. Круче только особняки с 3 метровыми заборами, вертолётной площадкой и вооруженной охраной. Жирный минус таунов и особняков в хороших локациях - много внимания со стороны рейдеров и силовиков по дружбе с коррупцией ("борьба" здесь неуместное слово). К такому образу жизни надо иметь сильных покровителей.
И кстати это не юмор, я общался с богатым человеком хозяином крупного логистическго центра, он живет в центре Киева в обычной трешке переделанной из двух квартир рядом. У него личный водитель поэтому проблема парковки его не касается, из-за проблем с рейдерством бизнес оформлен на америкианского брата (иностранцев не отжимают) спрашиваю почему не особняк в Конче или где то еще, говорит сильно много внимания которое в итоге обходится дороже, чем содержание особняка.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 лип, 2020 08:23, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Я ж недарма писав, що бидлотна їліта мусить просратись. Всі статки - за рахунок приватизації радянських ресурсів або ж пиляння бюджету. "Карфаген повинен бути зруйнований!" Або ж "Укро-бидло-їліта повинна щезнути!"(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців