Додано: Суб 11 лип, 2020 07:56

airmax78 написав: Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.

Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо. Вывод по сегодняшнему дню: офисные центры -всьо. Работать будем из таунхаосов.Ипеня - плохо. Но таунхаус в ипенях - хорошо.

Ипеня - плохо, неоправданная трата времени на дорогу, по сути те же человейники как на окраинах Киева, но новее.Таунхаус в ипенях - хорошо(по цене аналогичного по площади человейника + своя зона барбекю + альтанка + парковка + гараж "в подарок"), при условии если рядом ( 2-3 км) есть вся необходимая инфраструктура и своё авто (лучше 2 или 3 авто), доп. плюс - контингент уверенный средний класс без братков с битами.Таунхаус на Печерске или Оболони - почти предел того к чему можно стремиться в столице. Круче только особняки с 3 метровыми заборами, вертолётной площадкой и вооруженной охраной. Жирный минус таунов и особняков в хороших локациях - много внимания со стороны рейдеров и силовиков по дружбе с коррупцией ("борьба" здесь неуместное слово). К такому образу жизни надо иметь сильных покровителей.И кстати это не юмор, я общался с богатым человеком хозяином крупного логистическго центра, он живет в центре Киева в обычной трешке переделанной из двух квартир рядом. У него личный водитель поэтому проблема парковки его не касается, из-за проблем с рейдерством бизнес оформлен на америкианского брата (иностранцев не отжимают) спрашиваю почему не особняк в Конче или где то еще, говорит сильно много внимания которое в итоге обходится дороже, чем содержание особняка.