Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лип, 2020 08:20
Frant написав:
Я ж недарма писав, що бидлотна їліта мусить просратись. Всі статки - за рахунок приватизації радянських ресурсів або ж пиляння бюджету.
одна просрется - придет другая, то что мы видим в зеленых лицах.
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:14
vitaliian написав: Frant написав:
Я ж недарма писав, що бидлотна їліта мусить просратись. Всі статки - за рахунок приватизації радянських ресурсів або ж пиляння бюджету.
одна просрется - придет другая, то что мы видим в зеленых лицах.
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Долярчики та інші дебільні зебіли - аплодують стоячі!
Поки Укро-бидло-їліта не просере територію - вона буде нищити все, що можна.
На щастя чи на горе, але ресурсу залишилось зовсім мало. На 5-7 років, не більше. То буде мінімум цін КржН.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:26
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ
Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.
Индекс
airmax78 Composite МВА
только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
Запомните этот пост
За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
airmax78
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:44
airmax78 написав:
За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
Спасибо Максим!
До обвала счет пошел на недели (возможно на дни).
Индекс airmax78 Composite МВА не ошибается
UA
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:45
airmax78 написав:
За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
ib_investor
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:49
UA написав: airmax78 написав:
За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
Спасибо Максим!
До обвала счет пошел на недели (возможно на дни).
Индекс airmax78 Composite МВА не ошибается
Можливе і таке, доречі. Що лишились дні до обвалу. Починаються квартальні звіти і вчора ринок суттєво припідняли по всьому «фронту». Подивимось.
ib_investor
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Додано: Суб 11 лип, 2020 09:56
proftpd66 написав:
По году может быть сальдо текущего счета 5.5млрд$ в плюсе.
Вы правы, Украина и КРЖН пухнет от такого количества "некомуненужного". Скоро ипотеку будут давать даже бомжам. Доллар никому не нужен в Украине.
BIGor
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Додано: Суб 11 лип, 2020 10:05
ib_investor написав: airmax78 написав:
За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
airmax78
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Додано: Суб 11 лип, 2020 10:17
airmax78 написав: ib_investor написав: airmax78 написав:
За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
Перепрошую, але дивитись значення широких індексів все одно, що дивитись на індекс Доміка при купівлі Київського бетону.
Подивіться секторально.
Якщо ж під «інвесторами» ви розумієте покупців ф’ючерсів на широкі індекси - тоді розмова не має сенсу
ib_investor
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