RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4722472347244725

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я ж недарма писав, що бидлотна їліта мусить просратись. Всі статки - за рахунок приватизації радянських ресурсів або ж пиляння бюджету.
одна просрется - придет другая, то что мы видим в зеленых лицах.

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4184
З нами з: 06.04.16
Подякував: 872 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:14

  vitaliian написав:
  Frant написав:Я ж недарма писав, що бидлотна їліта мусить просратись. Всі статки - за рахунок приватизації радянських ресурсів або ж пиляння бюджету.
одна просрется - придет другая, то что мы видим в зеленых лицах.

Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/

Долярчики та інші дебільні зебіли - аплодують стоячі!

Поки Укро-бидло-їліта не просере територію - вона буде нищити все, що можна.
На щастя чи на горе, але ресурсу залишилось зовсім мало. На 5-7 років, не більше. То буде мінімум цін КржН.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21510
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 2207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:26

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:https://censor.net.ua/news/3207342/posolstvo_kitaya_predupredilo_o_novoyi_smertelnoyi_pnevmonii_v_kazahstane_smertnost_gorazdo_vyshe_chem
Вторая ступень рОкЕтЫ

Да всем давно пох на эпидемию. Хватит пугать.
Тесла - 1550. +11% за торговую сессию снова, в который раз в этом году. Посыпаю голову пеплом.

Индекс airmax78 Composite МВА только что четко предупредил об неминуемом обвале на фондовом рынке уже в ближайшее время.
Запомните этот пост :mrgreen:

За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.
airmax78
 
Повідомлень: 35251
З нами з: 25.10.12
Подякував: 872 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:44

  airmax78 написав:За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Спасибо Максим!
До обвала счет пошел на недели (возможно на дни).
Индекс airmax78 Composite МВА не ошибается :D
UA
 
Повідомлень: 4967
З нами з: 19.07.08
Подякував: 637 раз.
Подякували: 827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:45

  airmax78 написав:За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
ib_investor
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:49

  UA написав:
  airmax78 написав:За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Спасибо Максим!
До обвала счет пошел на недели (возможно на дни).
Индекс airmax78 Composite МВА не ошибается :D

Можливе і таке, доречі. Що лишились дні до обвалу. Починаються квартальні звіти і вчора ринок суттєво припідняли по всьому «фронту». Подивимось.
ib_investor
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:По году может быть сальдо текущего счета 5.5млрд$ в плюсе.

Вы правы, Украина и КРЖН пухнет от такого количества "некомуненужного". Скоро ипотеку будут давать даже бомжам. Доллар никому не нужен в Украине.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3742
З нами з: 19.09.10
Подякував: 630 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:05

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
airmax78
 
Повідомлень: 35251
З нами з: 25.10.12
Подякував: 872 раз.
Подякували: 4137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:17

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:
  airmax78 написав:За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.

Перепрошую, але дивитись значення широких індексів все одно, що дивитись на індекс Доміка при купівлі Київського бетону.
Подивіться секторально.
Якщо ж під «інвесторами» ви розумієте покупців ф’ючерсів на широкі індекси - тоді розмова не має сенсу
ib_investor
 
Повідомлень: 56
З нами з: 27.04.20
Подякував: 14 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4722472347244725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1866, 1867, 1868
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18673 3068888
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 09:31
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198821
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.