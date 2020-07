Додано: Суб 11 лип, 2020 12:27

airmax78 написав: ib_investor написав: airmax78 написав: За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное. За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема. Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил. Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.



Так это, за тюльпан можно было когда то дом купить.



когда fundamentals в опе, а стоимость акций в космосе, то есть значительные шансы, что через какое то время irrational exuberance внезапно прекратится Так это, за тюльпан можно было когда то дом купить.когда fundamentals в опе, а стоимость акций в космосе, то есть значительные шансы, что через какое то время irrational exuberance внезапно прекратится

