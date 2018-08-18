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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4722472347244725

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:21

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Решил между делом проверить ОЛХ.
Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню.
По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы.
Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал.
Update - нашел эту двушку за 100. На месте.

В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика.
Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?


Влад, ваш риэлторский троллинг выглядит уже совсем нелепо. Я не просто так предлагал выбрать какой-нибудь типовый объект и отслеживать динамику его цены - ожидая, что вы будете рассказывать нам о "ничего не дешевеет" на примере объектов, которых никто кроме вас не видел.

Ну что это за дискуссия - "у меня в избранных", "старое разобрали, а нового нет", "в моем комплексе". Либо давайте конкретику, либо ведите это наблюдения приватно.

Я слежу за однушками круши, как самым что ни на есть типовым объектом - один комплекс, одна квадратура (или один квартир, квадратуру которому можно пересчитать на метр), всегда несколько объектов на продажу.

Так вот - докарантинная пиковая цена продажи круши без ремонта болталась в районе 46-48, сегодня - 38, докарантинная с ремонтом - 58-65, сегодня - 48.
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9532 ... nal_rank_2
https://alma.estate/kvartiry/2162-%D1%8 ... %D0%B4._13

Объекты без ремонта как подешевели к 38 к середине мая, так пока и стоят на этой отметке. С ремонтом же продолжают падать - 52 в апреле, 50 в мае, 48 июнь и сейчас... Наблюдаем дальше.

PS: аренду не отслеживаю, но она еще более чувствительна к (выросшим) показателям безработицы и (упавших) средних доходов, чем продажа. Поэтому ваши "наблюдения" без кокретики тоже больше на сказки походят...

Я приводил пример объекта, который может быть индикатором. Давал ссылку. Трешка в Эврике с ремонтом от сторителей за 80 плюс налоги. Это реальный объект.
Можете отслеживать Круши, если хотите, но делайте это правильно, а не по риелторским заманухам. Берите только частные объявления.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:27

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:
  airmax78 написав:За 4 мес. фондовый рынок Штатов практически полностью восстановился. Инвесторам посрать на эпидемию, смерти, банкротства, увольнения, падение продаж. Все прет вверх как дурное.

Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.


Так это, за тюльпан можно было когда то дом купить.

когда fundamentals в опе, а стоимость акций в космосе, то есть значительные шансы, что через какое то время irrational exuberance внезапно прекратится
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:28

  airmax78 написав:
  ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.


Рука-лицо. Тебе же неспроста указали на то немногое, что растет внутри сиплого и на насдаке. Там все, кроме Тесла, во-первых - прямые бенефициары виртуализации сферы развлечений и туризма, а во-вторых - используют свои гигантские кэш-позиции для бай-бэка.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:39

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.


Рука-лицо. Тебе же неспроста указали на то немногое, что растет внутри сиплого и на насдаке. Там все, кроме Тесла, во-первых - прямые бенефициары виртуализации сферы развлечений и туризма, а во-вторых - используют свои гигантские кэш-позиции для бай-бэка.

Засунь свою руку себе сам знаешь куда. Львиная доля денег на рынке инвестируется в индексные фонды. И то, что внутри индекса меняется удельный вес стоимости компаний его составляющих ничего не меняет для инвестора.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 12:48

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.


Так это, за тюльпан можно было когда то дом купить.

когда fundamentals в опе, а стоимость акций в космосе, то есть значительные шансы, что через какое то время irrational exuberance внезапно прекратится

С тюльпанами сравнение неуместное. Все что мы видим вокруг себя создано компаниями, входящими в один из индексов. Фактически это стоимость всей производственно-технологической и научной составляющей человеческой цивилизации.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:10

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.

Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.


Рука-лицо. Тебе же неспроста указали на то немногое, что растет внутри сиплого и на насдаке. Там все, кроме Тесла, во-первых - прямые бенефициары виртуализации сферы развлечений и туризма, а во-вторых - используют свои гигантские кэш-позиции для бай-бэка.


Ребята, фондовый рынок США это никак не отражение реальной экономики. Это далеко не только перформанс компаний, бай-бэки, кризис, безработица и пр. факторы, а в первую очередь эмоции, ожидания, перспектива, расчет на будущее, необходимость сохранить деньги и заработать.
То, что сейчас индексы близки к своим максимумам, меня совсем не удивляет. Могу только вас заверить, что эти показатели в перспективе уйдут намного выше.
ФРС впрыснула в человечество $18 трлн. и большая их часть по законам природы осядет на фондовом рынке. Капитализация вырастет. Не первый год на этой работе. 8)
Акции можно смело покупать. Вопрос только какие. Проверяйте интуицию и удачу. Ловите сигнал из космоса и свою синюю птицу за хвост. :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:22

  airmax78 написав:Львиная доля денег на рынке инвестируется в индексные фонды.

«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:25

Libo

Будет еще одна коррекция. И, скорее всего, уже без быстрого откупа, как в марте-апреле
zРадио
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