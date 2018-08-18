zРадио написав:

Vlad442 написав: Решил между делом проверить ОЛХ.

Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню.

По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы.

Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал.

Update - нашел эту двушку за 100. На месте.



В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика.

Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь? Решил между делом проверить ОЛХ.Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню.По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы.Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал.Update - нашел эту двушку за 100. На месте.В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика.Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?

Влад, ваш риэлторский троллинг выглядит уже совсем нелепо. Я не просто так предлагал выбрать какой-нибудь типовый объект и отслеживать динамику его цены - ожидая, что вы будете рассказывать нам о "ничего не дешевеет" на примере объектов, которых никто кроме вас не видел.Ну что это за дискуссия - "у меня в избранных", "старое разобрали, а нового нет", "в моем комплексе". Либо давайте конкретику, либо ведите это наблюдения приватно.Я слежу за однушками круши, как самым что ни на есть типовым объектом - один комплекс, одна квадратура (или один квартир, квадратуру которому можно пересчитать на метр), всегда несколько объектов на продажу.Так вот - докарантинная пиковая цена продажи круши без ремонта болталась в районе 46-48, сегодня - 38, докарантинная с ремонтом - 58-65, сегодня - 48.Объекты без ремонта как подешевели к 38 к середине мая, так пока и стоят на этой отметке. С ремонтом же продолжают падать - 52 в апреле, 50 в мае, 48 июнь и сейчас... Наблюдаем дальше.PS: аренду не отслеживаю, но она еще более чувствительна к (выросшим) показателям безработицы и (упавших) средних доходов, чем продажа. Поэтому ваши "наблюдения" без кокретики тоже больше на сказки походят...