Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Решил между делом проверить ОЛХ. Судя по рекламе, цены (во всяком случае хотелки) по аренде полностью вернулись к докарантинному уровню. По продажам - предложений почти нет, цены докарантинные. Двушка 65 метров с ремонтом за 100, которая была от хозяев, пропала, остались на нее только агентские объявы. Решил проверить избранное, куда записываю интересные варианты, там пусто. Старое разобрали, нового интересного не было - не накидал. Update - нашел эту двушку за 100. На месте.
В моем комплексе по аренде было минимумом полноценная однушка 8500 (при февральской цене 10500), по продаже трешка за 87,5 с ремонтом от застройщика. Вывод - апрель-май было дно по ценам что продажи, что аренды, которое проспали те, кто его так ждал. Теперь придется ждать второе дно. Напомните, на когда его назначили чтобы я снова проверил олх? На октябрь?
Влад, ваш риэлторский троллинг выглядит уже совсем нелепо. Я не просто так предлагал выбрать какой-нибудь типовый объект и отслеживать динамику его цены - ожидая, что вы будете рассказывать нам о "ничего не дешевеет" на примере объектов, которых никто кроме вас не видел.
Ну что это за дискуссия - "у меня в избранных", "старое разобрали, а нового нет", "в моем комплексе". Либо давайте конкретику, либо ведите это наблюдения приватно.
Я слежу за однушками круши, как самым что ни на есть типовым объектом - один комплекс, одна квадратура (или один квартир, квадратуру которому можно пересчитать на метр), всегда несколько объектов на продажу.
Объекты без ремонта как подешевели к 38 к середине мая, так пока и стоят на этой отметке. С ремонтом же продолжают падать - 52 в апреле, 50 в мае, 48 июнь и сейчас... Наблюдаем дальше.
PS: аренду не отслеживаю, но она еще более чувствительна к (выросшим) показателям безработицы и (упавших) средних доходов, чем продажа. Поэтому ваши "наблюдения" без кокретики тоже больше на сказки походят...
Я приводил пример объекта, который может быть индикатором. Давал ссылку. Трешка в Эврике с ремонтом от сторителей за 80 плюс налоги. Это реальный объект. Можете отслеживать Круши, если хотите, но делайте это правильно, а не по риелторским заманухам. Берите только частные объявления.
ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
Рука-лицо. Тебе же неспроста указали на то немногое, что растет внутри сиплого и на насдаке. Там все, кроме Тесла, во-первых - прямые бенефициары виртуализации сферы развлечений и туризма, а во-вторых - используют свои гигантские кэш-позиции для бай-бэка.
ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
Рука-лицо. Тебе же неспроста указали на то немногое, что растет внутри сиплого и на насдаке. Там все, кроме Тесла, во-первых - прямые бенефициары виртуализации сферы развлечений и туризма, а во-вторых - используют свои гигантские кэш-позиции для бай-бэка.
Засунь свою руку себе сам знаешь куда. Львиная доля денег на рынке инвестируется в индексные фонды. И то, что внутри индекса меняется удельный вес стоимости компаний его составляющих ничего не меняет для инвестора.
ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
Так это, за тюльпан можно было когда то дом купить.
когда fundamentals в опе, а стоимость акций в космосе, то есть значительные шансы, что через какое то время irrational exuberance внезапно прекратится
С тюльпанами сравнение неуместное. Все что мы видим вокруг себя создано компаниями, входящими в один из индексов. Фактически это стоимость всей производственно-технологической и научной составляющей человеческой цивилизации.
ib_investor написав:Це далеко не так. Але якщо під терміном «все» ви розумієте Епл, Амазон, Теслу, Майкрософт, тощо - питань нема.
Я смотрю на S&P500, который практически вернулся на пиковые значения, и nasdaq, который их давно обновил.
Рука-лицо. Тебе же неспроста указали на то немногое, что растет внутри сиплого и на насдаке. Там все, кроме Тесла, во-первых - прямые бенефициары виртуализации сферы развлечений и туризма, а во-вторых - используют свои гигантские кэш-позиции для бай-бэка.
Ребята, фондовый рынок США это никак не отражение реальной экономики. Это далеко не только перформанс компаний, бай-бэки, кризис, безработица и пр. факторы, а в первую очередь эмоции, ожидания, перспектива, расчет на будущее, необходимость сохранить деньги и заработать. То, что сейчас индексы близки к своим максимумам, меня совсем не удивляет. Могу только вас заверить, что эти показатели в перспективе уйдут намного выше. ФРС впрыснула в человечество $18 трлн. и большая их часть по законам природы осядет на фондовом рынке. Капитализация вырастет. Не первый год на этой работе. Акции можно смело покупать. Вопрос только какие. Проверяйте интуицию и удачу. Ловите сигнал из космоса и свою синюю птицу за хвост.