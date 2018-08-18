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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:33
zРадио написав:Libo
Будет еще одна коррекция. И, скорее всего, уже без быстрого откупа, как в марте-апреле
Коррекции нас не пугают. Будет, тогда мы еще докупим. Бабло приготовили.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:37
Libo написав: ib_investor написав: airmax78 написав:
Львиная доля денег на рынке инвестируется в индексные фонды.
«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?
Индексные фонды по объему составляют всего 20% от объемов инвестиционных фондов в акции.
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:41
ib_investor написав: Libo написав:
«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?
Индексные фонды по объему составляют всего 20% от объемов инвестиционных фондов в акции.
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»[/quote]
Да он сам соскочил с темы. Ему дежурный офицер подсказал, что он не прав и перегнул с "львиной долей".
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:13
Давно ясно, что пока трамп президент, будут держать фонду на пиковых значениях. Каждый америкос инвестор в акции, и их обвал, это удар по американцам. А это дяде трампу до выборов осенью 2020 не нужно.
Залетайте на хаях, прокатайтесь на *** !
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:20
ib_investor написав:
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
Какой лев, такая и доля
Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
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zРадио
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:53
zРадио написав: ib_investor написав:
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
Какой лев, такая и доля
Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
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Bobua
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