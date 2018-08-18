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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4723472447254726

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:33

  zРадио написав:Libo

Будет еще одна коррекция. И, скорее всего, уже без быстрого откупа, как в марте-апреле


Коррекции нас не пугают. Будет, тогда мы еще докупим. Бабло приготовили. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:37

  Libo написав:
  ib_investor написав:
  airmax78 написав:Львиная доля денег на рынке инвестируется в индексные фонды.

«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?


Индексные фонды по объему составляют всего 20% от объемов инвестиционных фондов в акции. 8)

Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:41

  ib_investor написав:
  Libo написав:«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?


Индексные фонды по объему составляют всего 20% от объемов инвестиционных фондов в акции. 8)

Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»[/quote]

Да он сам соскочил с темы. Ему дежурный офицер подсказал, что он не прав и перегнул с "львиной долей". :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давно ясно, что пока трамп президент, будут держать фонду на пиковых значениях. Каждый америкос инвестор в акции, и их обвал, это удар по американцам. А это дяде трампу до выборов осенью 2020 не нужно.

Залетайте на хаях, прокатайтесь на *** !
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:20

  ib_investor написав:Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»


Какой лев, такая и доля :mrgreen: Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 14:53

  zРадио написав:
  ib_investor написав:Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»


Какой лев, такая и доля :mrgreen: Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов

Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
airmax78
 
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