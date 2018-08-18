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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:33
zРадио написав:Libo
Будет еще одна коррекция. И, скорее всего, уже без быстрого откупа, как в марте-апреле
Коррекции нас не пугают. Будет, тогда мы еще докупим. Бабло приготовили.
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Libo
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:37
Libo написав: ib_investor написав: airmax78 написав:
Львиная доля денег на рынке инвестируется в индексные фонды.
«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?
Индексные фонды по объему составляют всего 20% от объемов инвестиционных фондов в акции.
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
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ib_investor
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Додано: Суб 11 лип, 2020 13:41
ib_investor написав: Libo написав:
«Львиная» це яка саме?
Можете навести у відсотках?
Индексные фонды по объему составляют всего 20% от объемов инвестиционных фондов в акции.
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»[/quote]
Да он сам соскочил с темы. Ему дежурный офицер подсказал, что он не прав и перегнул с "львиной долей".
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Libo
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:13
Давно ясно, что пока трамп президент, будут держать фонду на пиковых значениях. Каждый америкос инвестор в акции, и их обвал, это удар по американцам. А это дяде трампу до выборов осенью 2020 не нужно.
Залетайте на хаях, прокатайтесь на *** !
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:20
ib_investor написав:
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
Какой лев, такая и доля
Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
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zРадио
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Додано: Суб 11 лип, 2020 14:53
zРадио написав: ib_investor написав:
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
Какой лев, такая и доля
Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
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airmax78
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:06
airmax78 написав: zРадио написав: ib_investor написав:
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
Какой лев, такая и доля
Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
Вы кстате, макс, обозлились.. видимо потеря 200000$ на "прелесть" и овер 100000$+ в ремонт сказывается... С учетом дальнейшего падения дохода...
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:10
Libo
Libo написав: airmax78 написав:
Шо. там. делать?!
Я вышел из дома вечером и пошел гулять по всему центру - сжигать калории. Сделал круг 5-6 км - обошел почти все достопримечательности Киева - вернулся домой. Куда мне идти в ипенях? Шататься по поселку?
Там ты будешь гулять на свежем воздухе, в плавках или трусах с голым торсом, по ровненьким тротуарам, в зелени, там образуются компании - люди одного достатка и круга, часто шашлык или барбекю парти и т.д. Жарко - искупнись. Надоело - сядь на машину и через полчаса в Киеве. Гуляй, как ты любишь, в центре. Инфраструктура такая же как в Киеве, только все новее и современнее. Как правило, вокруг таких поселков начинает формироваться и индустрия досуга - ТРЦ, фитнес, рестораны и т.п. Люди же при деньгах ... Вокруг меня всё есть. Только успевай. Но иногда хочется и погулять по Подолу, встретиться с друзьями и подружками. Главное не довстречаться так, как Зеленый с Мендель.
Макс имеет небольшую рацию
Есть знакомый, который купил на пол года, 3 абонемента по 85к грн в спорт зал на Дружбы народов. Если деньги есть, то можно купить абонемент за 300к грн на год
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 11 лип, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:11
Первый написав:
Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний. Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)
Перший, ну їй бо, з ким ви намагаєтєся дискутувати?
Цей казкар переплюне респекта і трібеку разом узятих.
п.с. Цих таунів в моїй місцині набудували чимало, там стандартно спереду 6х7 метрів і в кращому разі стількиж ззаду. Усього менше сотки! Але часто вони ще й зблоковані не тільки з боків а й ззаду, тому залишаеться символічні пів сотки
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drevlyanin
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:14
Кажется мне обвал цен закончился.
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