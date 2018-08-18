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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лип, 2020 15:14
airmax78 написав: zРадио написав: ib_investor написав:
Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»
Какой лев, такая и доля
Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов
Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
Так повідомте поточні дані.
Розкрийте нам очі. Дуже чекаю подробиць
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:18
drevlyanin написав: Первый написав:
Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)
Перший, ну їй бо, з ким ви намагаєтєся дискутувати?
Цей казкар переплюне респекта і трібеку разом узятих.
п.с. Цих таунів в моїй місцині набудували чимало, там стандартно спереду 6х7 метрів і в кращому разі стількиж ззаду. Усього менше сотки! Але часто вони ще й зблоковані не тільки з боків а й ззаду, тому залишаеться символічні пів сотки
Первый словил нашего вольного каменьщика на чистой математике. Участок перед и за таунхаусом жестко ограничен шириной дома. Отсюда он даже в теории не может быть больше чем 50-70 кв. м перед домом и +/- столько же за домом (если *опой к нему не пристроен еще один таунхаус сзади - что часто практикуют).
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 11 лип, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:19
airmax78 написав:
Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
очень любопытно, чем дело закончится.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:20
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.
очень любопытно, чем дело закончится.
Я победю, если будете за меня болеть.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:24
airmax78 написав:
Я победю, если будете за меня болеть.
сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:29
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Я победю, если будете за меня болеть.
сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.
Мне без вашей поддержки не обойтись. Вы же видите, их много, у них на вооружении гугол, а я один, маленький слабый еврей, постоянный клиент андролога. Поддержите, подставьте плечо, заступитесь и вам воздастся.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:33
airmax78 написав:
...а я один, маленький слабый еврей...
**а с два
никакой жалости к слабым евреям.
самому придется выгребать.
виртуальных друзей подключайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:35
Великий інвестор сучасності планує розкрити очі спільноті на реальний відсоток коштів інвесторів в індексних фондах?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 15:40
ib_investor
не нагнетайте. дайте человеку возможность тихо слиться и сохранить хоть какие-то остатки лица.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:00
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Я победю, если будете за меня болеть.
сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.
Мне без вашей поддержки не обойтись. Вы же видите, их много, у них на вооружении гугол, а я один, маленький слабый еврей
, постоянный клиент андролога. Поддержите, подставьте плечо, заступитесь и вам воздастся.
какой финансовый результат годовом % соотношения за 2020 и за 2019 и за 2018?
Евреи как правило умные. Есть один знакомый, со школы, упоротый
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