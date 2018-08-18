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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4725472647274728>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:14

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  ib_investor написав:Куди ви поспішаєте?
Було бажання, щоб великий інвестор сучасності і спец по всіх питаннях роз‘яснив термін «львиная доля»


Какой лев, такая и доля :mrgreen: Типичный представитель "stupid money", приходящих на рынки в преддверии их обвалов

Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.

Так повідомте поточні дані.
Розкрийте нам очі. Дуже чекаю подробиць :D
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:18

  drevlyanin написав:
  Первый написав:Свій дворик у тауні на 5 соток. Просто покажіть аналогічний Я ж так розумію що це стандарт в Україні. Двір 5 соток. Нехай 7 метрів (думаю реально менше) ширина тауна. 500 кв метрів/7 м = 71 метр. Тобто двір розміром 7м * 71 метр:-)


Перший, ну їй бо, з ким ви намагаєтєся дискутувати? :mrgreen: Цей казкар переплюне респекта і трібеку разом узятих.
п.с. Цих таунів в моїй місцині набудували чимало, там стандартно спереду 6х7 метрів і в кращому разі стількиж ззаду. Усього менше сотки! Але часто вони ще й зблоковані не тільки з боків а й ззаду, тому залишаеться символічні пів сотки :D

Первый словил нашего вольного каменьщика на чистой математике. Участок перед и за таунхаусом жестко ограничен шириной дома. Отсюда он даже в теории не может быть больше чем 50-70 кв. м перед домом и +/- столько же за домом (если *опой к нему не пристроен еще один таунхаус сзади - что часто практикуют).
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 11 лип, 2020 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:19

  airmax78 написав:Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.

очень любопытно, чем дело закончится.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:20

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Мамкины инвесторы, вы оперируете очень устаревшими википедийными данными.

очень любопытно, чем дело закончится.

Я победю, если будете за меня болеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:24

  airmax78 написав:Я победю, если будете за меня болеть.

сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:29

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Я победю, если будете за меня болеть.

сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.

Мне без вашей поддержки не обойтись. Вы же видите, их много, у них на вооружении гугол, а я один, маленький слабый еврей, постоянный клиент андролога. Поддержите, подставьте плечо, заступитесь и вам воздастся.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:33

  airmax78 написав:...а я один, маленький слабый еврей...

**а с два :) никакой жалости к слабым евреям.
самому придется выгребать.
виртуальных друзей подключайте.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:35

Великий інвестор сучасності планує розкрити очі спільноті на реальний відсоток коштів інвесторів в індексних фондах?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 15:40

ib_investor
не нагнетайте. дайте человеку возможность тихо слиться и сохранить хоть какие-то остатки лица.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:00

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Я победю, если будете за меня болеть.

сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.

Мне без вашей поддержки не обойтись. Вы же видите, их много, у них на вооружении гугол, а я один, маленький слабый еврей, постоянный клиент андролога. Поддержите, подставьте плечо, заступитесь и вам воздастся.


какой финансовый результат годовом % соотношения за 2020 и за 2019 и за 2018?

Евреи как правило умные. Есть один знакомый, со школы, упоротый :) ему что-то доказать надо 3-4 часа доказывать, то он не поймет.

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