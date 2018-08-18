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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:28
Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Обвал закончился и началось просто падение?
Ладно, если серьезно, то сейчас и правда неплохое окно для продажи (из того, что видится на ближайшие 2 года). Главное - не замешкаться, потому что это ненадолго.
На дворе ложно-иллюзорные настроения перемоги, биржи зеленеют, а ключевые показатели восстанавливаются с очень ужасных уровней до плохих. Цены КРЖН перестали падать, и есть даже попытки дернуть хотелки назад к предкризисным значениям.
Но! Заболеваемость продолжает взлетать по экспоненте, бизнес только начал массовую реализацию долгосрочных антикризисных программ, сулящих перманентно-высокой безработицей, а вертолетные деньги ФРС с приближением выборов, вероятно, закончатся раньше, чем на то рассчитывали спекулянты - и слоны, и ослы уперлись на собственных программах эмиссии, эксплуатирующих предвыборные месседжи, а значит процесс рискует стать важнее результата...
На локальном рынке назревают еще и курсовые страхи в связи с переменами в НБУ, а также усугубляющимся бюджетным кризисом...
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 11 лип, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:32
ib_investor написав:
Великий інвестор сучасності планує розкрити очі спільноті на реальний відсоток коштів інвесторів в індексних фондах?
Через индексные фонды инвестируется минимум 50% средств в фондовый рынок. Статистика показывает, что исторически они аутперформят "активно управляемые фонды". Так зачем людям платить больше или рисковать, формируюя свои портфели самостоятельно? Или куда идут пенсионные накопления американцев? Куда частные пенсионные фонды вкладывают деньги? Думайте.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:33
Yuri_T написав: airmax78 написав:
...а я один, маленький слабый еврей...
**а с два
никакой жалости к слабым евреям.
самому придется выгребать.
виртуальных друзей подключайте.
Вы что, антисимит?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:36
airmax78 написав: ib_investor написав:
Великий інвестор сучасності планує розкрити очі спільноті на реальний відсоток коштів інвесторів в індексних фондах?
Через индексные фонды инвестируется минимум 50% средств в фондовый рынок. Статистика показывает, что исторически они аутперформят "активно управляемые фонды". Так зачем людям платить больше или рисковать, формируюя свои портфели самостоятельно? Или куда идут пенсионные накопления американцев? Куда частные пенсионные фонды вкладывают деньги? Думайте.
Цифра в 50% взята з вашого власного розуміння?
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ib_investor
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:37
proftpd66 написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:
сомневаюсь.
теоретически писдеть на ветке у вас получается неплохо.
но тут теоретически уже не выйдет, нужно что-то ляпнуть реальное.
Мне без вашей поддержки не обойтись. Вы же видите, их много, у них на вооружении гугол, а я один, маленький слабый еврей
, постоянный клиент андролога. Поддержите, подставьте плечо, заступитесь и вам воздастся.
какой финансовый результат годовом % соотношения за 2020 и за 2019 и за 2018?
Евреи как правило умные. Есть один знакомый, со школы, упоротый
ему что-то доказать надо 3-4 часа доказывать, то он не поймет.
Больше всего нравится ж*** девушек
2018-2019 - там все заипись. 2020й - еще не закончился.
P.S. Ты ему сам пытался что-то доказать? Тогда понятно почему не получается. Попроси помощь зала.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:39
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
...а я один, маленький слабый еврей...
**а с два
никакой жалости к слабым евреям.
самому придется выгребать.
виртуальных друзей подключайте.
Вы что, антисимит?
во-первых, "антисемит".
во вторых, нет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:39
ib_investor написав: airmax78 написав: ib_investor написав:
Великий інвестор сучасності планує розкрити очі спільноті на реальний відсоток коштів інвесторів в індексних фондах?
Через индексные фонды инвестируется минимум 50% средств в фондовый рынок. Статистика показывает, что исторически они аутперформят "активно управляемые фонды". Так зачем людям платить больше или рисковать, формируюя свои портфели самостоятельно? Или куда идут пенсионные накопления американцев? Куда частные пенсионные фонды вкладывают деньги? Думайте.
Цифра в 50% взята з вашого власного розуміння?
Шукайте, абиінвестор, і знайдете.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:42
Yuri_T написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:
**а с два
никакой жалости к слабым евреям.
самому придется выгребать.
виртуальных друзей подключайте.
Вы что, антисимит?
во-первых, "антисемит".
во вторых, нет.
Не верю. Вы меня постоянно попрекаете национальностью. Все советские люди - бытовые антисемиты.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:44
airmax78 написав: ib_investor написав:
Цифра в 50% взята з вашого власного розуміння?
Шукайте, абиінвестор, і знайдете.
От же ж трепло)))
Само вигадало цифру, а ти шукай))
Балабол хєров)))
Ні секунди не сумнівався, що хлопчина чисто балабол.
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Додано: Суб 11 лип, 2020 16:47
airmax78 написав:
Не верю.
Тору почитайте на досуге, развейте сомнения
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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