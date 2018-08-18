zРадио написав:

Унуноктий написав: Кажется мне обвал цен закончился.



Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk Кажется мне обвал цен закончился.Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Обвал закончился и началось просто падение?Ладно, если серьезно, то сейчас и правда неплохое окно для продажи (из того, что видится на ближайшие 2 года). Главное - не замешкаться, потому что это ненадолго.На дворе ложно-иллюзорные настроения перемоги, биржи зеленеют, а ключевые показатели восстанавливаются с очень ужасных уровней до плохих. Цены КРЖН перестали падать, и есть даже попытки дернуть хотелки назад к предкризисным значениям.Но! Заболеваемость продолжает взлетать по экспоненте, бизнес только начал массовую реализацию долгосрочных антикризисных программ, сулящих перманентно-высокой безработицей, а вертолетные деньги ФРС с приближением выборов, вероятно, закончатся раньше, чем на то рассчитывали спекулянты - и слоны, и ослы уперлись на собственных программах эмиссии, эксплуатирующих предвыборные месседжи, а значит процесс рискует стать важнее результата...На локальном рынке назревают еще и курсовые страхи в связи с переменами в НБУ, а также усугубляющимся бюджетным кризисом...