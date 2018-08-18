|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лип, 2020 16:59
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Не верю.
Тору почитайте на досуге, развейте сомнения
Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35269
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4139 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01
ib_investor написав: airmax78 написав: ib_investor написав:
Цифра в 50% взята з вашого власного розуміння?
Шукайте, абиінвестор, і знайдете.
От же ж трепло)))
Само вигадало цифру, а ти шукай))
Балабол хєров)))
Ні секунди не сумнівався, що хлопчина чисто балабол.
Абыинвестор, то что ты ни в чем не сомневаешься, говорит о твоем уровне.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35269
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 872 раз.
- Подякували: 4139 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01
airmax78 написав:
Шукайте, абиінвестор, і знайдете.
Харе уже шквариться. Ты путаешь понятия passive и index. Первому, действительно, на сегодня принадлежит 45% рынка. Но не рынка акций, а всего финансового рынка. В пассивном фонде тебе составили портфель - 30% SPX, 15% IXIC и 55% - трежеря, и вуаля. Основу пассивного инвестирования составляют ценные бумаги фиксированной доходности и небольшой волатильности цены. Рынок акций требует человеческого внимания. Индексы аутперформят только портфели с недостаточной степенью диверсификации
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 11 лип, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6544
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 2559 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:02
Коллеги, как лучше проверить цену на нестандартный объект? Дать объявление?
-
artlife
-
-
- Повідомлень: 438
- З нами з: 07.10.19
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3240
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 196 раз.
- Подякували: 425 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:17
artlife написав:
Коллеги, как лучше проверить цену на нестандартный объект? Дать объявление?
Да.
Когда предложат пойти с документами к нотариусу - это и будет реальная цена продажи на сегодняшний день.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 4968
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:20
airmax78 написав:
2018-2019 - там все заипись. 2020й - еще не закончился.
P.S. Ты ему сам пытался что-то доказать? Тогда понятно почему не получается. Попроси помощь зала.
если вы писатель, то расскажите нам. Зачем писать буквы, если надо цифры писать?
минимум странно, если писать много, а цифры "ноль".
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3272
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33
zРадио написав: Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Обвал закончился и началось просто падение?
Ладно, если серьезно, то сейчас и правда неплохое окно для продажи (из того, что видится на ближайшие 2 года). Главное - не замешкаться, потому что это ненадолго.
На дворе ложно-иллюзорные настроения перемоги, биржи зеленеют, а ключевые показатели восстанавливаются с очень ужасных уровней до плохих. Цены КРЖН перестали падать, и есть даже попытки дернуть хотелки назад к предкризисным значениям.
Но! Заболеваемость продолжает взлетать по экспоненте, бизнес только начал массовую реализацию долгосрочных антикризисных программ, сулящих перманентно-высокой безработицей, а вертолетные деньги ФРС с приближением выборов, вероятно, закончатся раньше, чем на то рассчитывали спекулянты - и слоны, и ослы уперлись на собственных программах эмиссии, эксплуатирующих предвыборные месседжи, а значит процесс рискует стать важнее результата...
На локальном рынке назревают еще и курсовые страхи в связи с переменами в НБУ, а также усугубляющимся бюджетным кризисом...
Так продавайте. Или у вас нечего продавать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21276
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:36
Унуноктий написав: zРадио написав: Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Обвал закончился и началось просто падение?
Ладно, если серьезно, то сейчас и правда неплохое окно для продажи (из того, что видится на ближайшие 2 года). Главное - не замешкаться, потому что это ненадолго.
На дворе ложно-иллюзорные настроения перемоги, биржи зеленеют, а ключевые показатели восстанавливаются с очень ужасных уровней до плохих. Цены КРЖН перестали падать, и есть даже попытки дернуть хотелки назад к предкризисным значениям.
Но! Заболеваемость продолжает взлетать по экспоненте, бизнес только начал массовую реализацию долгосрочных антикризисных программ, сулящих перманентно-высокой безработицей, а вертолетные деньги ФРС с приближением выборов, вероятно, закончатся раньше, чем на то рассчитывали спекулянты - и слоны, и ослы уперлись на собственных программах эмиссии, эксплуатирующих предвыборные месседжи, а значит процесс рискует стать важнее результата...
На локальном рынке назревают еще и курсовые страхи в связи с переменами в НБУ, а также усугубляющимся бюджетным кризисом...
Так продавайте. Или у вас нечего продавать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
на 50% дешевле?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3272
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 17:38
airmax78 написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
Не верю.
Тору почитайте на досуге, развейте сомнения
Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?
это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея".
за язык никто не тянет.
написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам".
написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам".
написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам".
а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям".
просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 14822
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1988 раз.
- Подякували: 4369 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18673
|3069225
|
|
|466
|198856
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14245
|
|