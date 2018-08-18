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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4727472847294730>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 16:59

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Не верю.

Тору почитайте на досуге, развейте сомнения :mrgreen:

Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01

  ib_investor написав:
  airmax78 написав:
  ib_investor написав:Цифра в 50% взята з вашого власного розуміння?

Шукайте, абиінвестор, і знайдете.

От же ж трепло)))
Само вигадало цифру, а ти шукай))
Балабол хєров)))
Ні секунди не сумнівався, що хлопчина чисто балабол.

Абыинвестор, то что ты ни в чем не сомневаешься, говорит о твоем уровне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:01

  airmax78 написав:Шукайте, абиінвестор, і знайдете.


Харе уже шквариться. Ты путаешь понятия passive и index. Первому, действительно, на сегодня принадлежит 45% рынка. Но не рынка акций, а всего финансового рынка. В пассивном фонде тебе составили портфель - 30% SPX, 15% IXIC и 55% - трежеря, и вуаля. Основу пассивного инвестирования составляют ценные бумаги фиксированной доходности и небольшой волатильности цены. Рынок акций требует человеческого внимания. Индексы аутперформят только портфели с недостаточной степенью диверсификации
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 11 лип, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:02

Оценка

Коллеги, как лучше проверить цену на нестандартный объект? Дать объявление?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:07

Index funds in US stock market

я не поленился

https://www.google.com/amp/s/www.wsj.co ... 1568799004

Зображення
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:17

  artlife написав:Коллеги, как лучше проверить цену на нестандартный объект? Дать объявление?

Да.
Когда предложат пойти с документами к нотариусу - это и будет реальная цена продажи на сегодняшний день.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:20

  airmax78 написав:2018-2019 - там все заипись. 2020й - еще не закончился.
P.S. Ты ему сам пытался что-то доказать? Тогда понятно почему не получается. Попроси помощь зала.


если вы писатель, то расскажите нам. Зачем писать буквы, если надо цифры писать?

минимум странно, если писать много, а цифры "ноль".
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Обвал закончился и началось просто падение? :mrgreen:

Ладно, если серьезно, то сейчас и правда неплохое окно для продажи (из того, что видится на ближайшие 2 года). Главное - не замешкаться, потому что это ненадолго.

На дворе ложно-иллюзорные настроения перемоги, биржи зеленеют, а ключевые показатели восстанавливаются с очень ужасных уровней до плохих. Цены КРЖН перестали падать, и есть даже попытки дернуть хотелки назад к предкризисным значениям.

Но! Заболеваемость продолжает взлетать по экспоненте, бизнес только начал массовую реализацию долгосрочных антикризисных программ, сулящих перманентно-высокой безработицей, а вертолетные деньги ФРС с приближением выборов, вероятно, закончатся раньше, чем на то рассчитывали спекулянты - и слоны, и ослы уперлись на собственных программах эмиссии, эксплуатирующих предвыборные месседжи, а значит процесс рискует стать важнее результата...

На локальном рынке назревают еще и курсовые страхи в связи с переменами в НБУ, а также усугубляющимся бюджетным кризисом...
Так продавайте. Или у вас нечего продавать?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:36

  Унуноктий написав:
zРадио написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Обвал закончился и началось просто падение? :mrgreen:

Ладно, если серьезно, то сейчас и правда неплохое окно для продажи (из того, что видится на ближайшие 2 года). Главное - не замешкаться, потому что это ненадолго.

На дворе ложно-иллюзорные настроения перемоги, биржи зеленеют, а ключевые показатели восстанавливаются с очень ужасных уровней до плохих. Цены КРЖН перестали падать, и есть даже попытки дернуть хотелки назад к предкризисным значениям.

Но! Заболеваемость продолжает взлетать по экспоненте, бизнес только начал массовую реализацию долгосрочных антикризисных программ, сулящих перманентно-высокой безработицей, а вертолетные деньги ФРС с приближением выборов, вероятно, закончатся раньше, чем на то рассчитывали спекулянты - и слоны, и ослы уперлись на собственных программах эмиссии, эксплуатирующих предвыборные месседжи, а значит процесс рискует стать важнее результата...

На локальном рынке назревают еще и курсовые страхи в связи с переменами в НБУ, а также усугубляющимся бюджетным кризисом...
Так продавайте. Или у вас нечего продавать?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk



на 50% дешевле?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:38

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Не верю.

Тору почитайте на досуге, развейте сомнения :mrgreen:

Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?

это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея".
за язык никто не тянет.
написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам".
написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам".
написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам".
а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям".
просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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