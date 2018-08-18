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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 лип, 2020 17:45
Yuri_T написав: airmax78 написав: Yuri_T написав:
Тору почитайте на досуге, развейте сомнения
Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?
это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея".
за язык никто не тянет.
написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам".
написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам".
написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам".
а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям".
просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.
А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?
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Додано: Суб 11 лип, 2020 17:47
Унуноктий написав:
Так продавайте. Или у вас нечего продавать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.
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