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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4727472847294730

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:45

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:Тору почитайте на досуге, развейте сомнения :mrgreen:

Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?

это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея".
за язык никто не тянет.
написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам".
написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам".
написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам".
а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям".
просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.

А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:47

  Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.
airmax78
 
Повідомлень: 35269
З нами з: 25.10.12
Подякував: 872 раз.
Подякували: 4139 раз.
 
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1
  #<1 ... 4727472847294730
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