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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4728472947304731>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:45

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:Тору почитайте на досуге, развейте сомнения :mrgreen:

Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?

это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея".
за язык никто не тянет.
написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам".
написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам".
написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам".
а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям".
просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.

А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 17:47

  Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.

живу в коттедже в Киеве уже 2 года как, ПБ
в карантин понял какой это кайф)
новая застройка, все участки изначально были "пустые", целина
цена за землю за 2 года х2, сейчас порядка 10куе/сотка, участки порядка 8 соток
с весны стартовали стройки, что на продажу(это видно), что "для себя", миксеры и прочая техника уже зае...
цена коттеджа(коробки) на продажу +-150м2 из газоблока +-150куе под отделку, т.к. строится много понимаю что спрос есть
по улицам регулярно ездят люди на небедных авто с вопросом "где продается участок?"
так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:[quote="5011708:Yuri_T"]
Тору почитайте на досуге, развейте сомнения :mrgreen:

Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?

это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея".
за язык никто не тянет.
написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам".
написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам".
написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам".
а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям".
просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.

А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?[/quote] С таким шнобелем и глазами в которых вся грусть еврейского народа, козаком вы можете быть только по паспорту)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Востаннє редагувалось Унуноктий в Суб 11 лип, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:08

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.


Ты уже сел сегодня в лужу раз. Еще хочешь? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:16

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Востаннє редагувалось proftpd66 в Суб 11 лип, 2020 18:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:17

  airmax78 написав:Первый словил нашего вольного каменьщика на чистой математике. Участок перед и за таунхаусом жестко ограничен шириной дома. Отсюда он даже в теории не может быть больше чем 50-70 кв. м перед домом и +/- столько же за домом (если *опой к нему не пристроен еще один таунхаус сзади - что часто практикуют).


Ну словил, а что толку? Тому как с гуся вода и ответ всегда припасен в стиле отца Фёдора :mrgreen:
Лутше его не провоцировать а то начнутся новые окуительные истории.
В таком же примерно стиле, как пишет этот е... персонаж, проходила презентация Юнита. Сидел в первых рядах и всё время сдерживал желание заржать :oops: на фоне вдохновлённых молодых слушателей. А когда Вася сказал, что возможно и сам купит тут квартиру и переедет жить со своего особняка, сдержаться не смог и дабы не портить торжественность момента, пришлось закрыть лицо рукой, прям как во всем известном смайлике.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:22

  Прохожий написав:
  Первый написав:Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.

живу в коттедже в Киеве уже 2 года как, ПБ
в карантин понял какой это кайф)
новая застройка, все участки изначально были "пустые", целина
цена за землю за 2 года х2, сейчас порядка 10куе/сотка, участки порядка 8 соток
с весны стартовали стройки, что на продажу(это видно), что "для себя", миксеры и прочая техника уже зае...
цена коттеджа(коробки) на продажу +-150м2 из газоблока +-150куе под отделку, т.к. строится много понимаю что спрос есть
по улицам регулярно ездят люди на небедных авто с вопросом "где продается участок?"
так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...


А район какой-солома?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:26

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:новая застройка, все участки изначально были "пустые", целина


А район какой-солома?

Наверняка какие-то ипеня ипеней, которые к Киеву относятся чисто административно.
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