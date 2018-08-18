Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:Тору почитайте на досуге, развейте сомнения
Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?
это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея". за язык никто не тянет. написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам". написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам". написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам". а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям". просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.
А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?
Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?
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Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.
Первый написав:Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.
живу в коттедже в Киеве уже 2 года как, ПБ в карантин понял какой это кайф) новая застройка, все участки изначально были "пустые", целина цена за землю за 2 года х2, сейчас порядка 10куе/сотка, участки порядка 8 соток с весны стартовали стройки, что на продажу(это видно), что "для себя", миксеры и прочая техника уже зае... цена коттеджа(коробки) на продажу +-150м2 из газоблока +-150куе под отделку, т.к. строится много понимаю что спрос есть по улицам регулярно ездят люди на небедных авто с вопросом "где продается участок?" так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:[quote="5011708:Yuri_T"] Тору почитайте на досуге, развейте сомнения
Ну вот опять. Вы сами-то сейчас на какой странице, что постоянно на нее ссылаетесь?
это вы тут всё время зашквариваете про "слабого еврея". за язык никто не тянет. написали бы, что вы слабый молдаванин - я бы ответил "никакой жалости к слабым молдаванам". написали бы, что вы слабый монгол - я бы ответил "никакой жалости к слабым монголам". написали бы, что вы слабый козопас - я бы ответил "никакой жалости к слабым козопасам". а вы написали, что вы слабый еврей. я ответил "никакой жалости к слабым евреям". просто вы давно Тору не листали, вот и отбились от своей стаи.
А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?[/quote] С таким шнобелем и глазами в которых вся грусть еврейского народа, козаком вы можете быть только по паспорту)
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Востаннє редагувалось Унуноктий в Суб 11 лип, 2020 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?
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Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.
airmax78 написав:Первый словил нашего вольного каменьщика на чистой математике. Участок перед и за таунхаусом жестко ограничен шириной дома. Отсюда он даже в теории не может быть больше чем 50-70 кв. м перед домом и +/- столько же за домом (если *опой к нему не пристроен еще один таунхаус сзади - что часто практикуют).
Ну словил, а что толку? Тому как с гуся вода и ответ всегда припасен в стиле отца Фёдора Лутше его не провоцировать а то начнутся новые окуительные истории. В таком же примерно стиле, как пишет этот е... персонаж, проходила презентация Юнита. Сидел в первых рядах и всё время сдерживал желание заржать на фоне вдохновлённых молодых слушателей. А когда Вася сказал, что возможно и сам купит тут квартиру и переедет жить со своего особняка, сдержаться не смог и дабы не портить торжественность момента, пришлось закрыть лицо рукой, прям как во всем известном смайлике.
Первый написав:Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.
живу в коттедже в Киеве уже 2 года как, ПБ в карантин понял какой это кайф) новая застройка, все участки изначально были "пустые", целина цена за землю за 2 года х2, сейчас порядка 10куе/сотка, участки порядка 8 соток с весны стартовали стройки, что на продажу(это видно), что "для себя", миксеры и прочая техника уже зае... цена коттеджа(коробки) на продажу +-150м2 из газоблока +-150куе под отделку, т.к. строится много понимаю что спрос есть по улицам регулярно ездят люди на небедных авто с вопросом "где продается участок?" так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...