Додано: Суб 11 лип, 2020 18:01

Первый написав: Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц. Таунхаус в Києві це мертва тема. Взагалі основна частина приватного сектору в Києві це просто пздц. А там де не пздц, то там ціна просто пздц.

живу в коттедже в Киеве уже 2 года как, ПБв карантин понял какой это кайф)новая застройка, все участки изначально были "пустые", целинацена за землю за 2 года х2, сейчас порядка 10куе/сотка, участки порядка 8 сотокс весны стартовали стройки, что на продажу(это видно), что "для себя", миксеры и прочая техника уже зае...цена коттеджа(коробки) на продажу +-150м2 из газоблока +-150куе под отделку, т.к. строится много понимаю что спрос естьпо улицам регулярно ездят люди на небедных авто с вопросом "где продается участок?"так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...