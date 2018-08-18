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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4729473047314732>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:34

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Можете отслеживать Круши, если хотите, но делайте это правильно, а не по риелторским заманухам. Берите только частные объявления.


Я ж уже писал - тролльте как-нибудь более изощренно. У вас что ни объявление с упавшей ценой, то риэлторская замануха... Но даже если вам подыграть, все равно вы не сможете выкрутиться, почему даже цены заманух упали, чтобы не признать очевидное :mrgreen:

так в чем проблема?
зафиксите 2-3 реальных целевых объявы на ОЛХ, прозвоните, съездите на просмотр(Я так понимаю работой сейчас не загружены), поторгуйтесь, а потом можно их отслеживать в динамике...
это будет аргументом
иначе это не более чем "индекс КМИС", т.е. ни о чем или пук в лужу
вы же кибернетик)

кстати если нет денег на прозвон могу на 10грн пополнить, киньте № в личку)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:34

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?

Не только на дорогие. Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго.
Реально напомнило мне как я квартиру покупал выжидая старт продаж, а потом сломя голову бежал бронировать что осталось спустя пару часов...
Так что деньги у людей есть, не переживайте за них. У кого побольше, у кого поменьше, но в каждом сегменте свой движ идёт.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:36

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.


Ты уже сел сегодня в лужу раз. Еще хочешь? :mrgreen:

Ну а что мне уже терять? "Поздно, о чем-то думать слишком поздно... лежу в такой огромной луже..."(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:55

КГС или кто-то дает рассрочку в 0% без привязки к доллару?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго.
я писал выше что тоже ищу коммерческое авто, те что были дешево все распроданы, друг буквально за день продал форд фокус 2005 за 5500, что очень неплохо я считаю. Но это не смена парадигмы, а обычные рыночные процессы, продал ненужное - купил нужное, даже в войну шли продажи. Я давно говорю если покупаете недвижку для себя и уверены что 15-20 лет вы её продавать не будете, то не имеет значение дно сейчас или не дно, покупайте пока есть возможность и живите. Хуже купить на пике, потом окажется что надо уехать и придется продать на дне, поскольку недвижимость относительно недорогая то дно намного глубже от теперешних цен не будет, -20% это ерунда, столько можно потерять на любом активе.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:33

airmax78

цифры будут? или только буквы?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:47

  vitaliian написав:
  Прохожий написав:так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?


В психологии это называется "компенсация". Помнится, в 2000-х прыщавые редакторы глянцевых журналов тоже рекомендовали читателям-брошенкам, безработным и пр. угнетенным выходить из депрессии, покупая спорткары и яхты. Все по Фройду - пипл хавал :mrgreen: Затем это начало "диджитализироваться" в ютубы и инстаграмы. Но, как видим, и на финансовые форумы пролазит...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 19:56

  Унуноктий написав:
airmax78 написав:А если бы я написал: "я слабый украинский козак"? Что, и тогда бы не пожалели?
С таким шнобелем и глазами в которых вся грусть еврейского народа, козаком вы можете быть только по паспорту)

Теперь я понял, почему казак Мамай такой грустный. У него не было паспорта.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 283%29.jpg
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:17

У меня для вас есть прогноз. :)
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН. :D
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:24

artlife , вот и отлично. Если осенью истерИчки сбросят свои котлеты, то без топлива в следующем году падать будем ещё динамичнее))
Hotab
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