Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Можете отслеживать Круши, если хотите, но делайте это правильно, а не по риелторским заманухам. Берите только частные объявления.
Я ж уже писал - тролльте как-нибудь более изощренно. У вас что ни объявление с упавшей ценой, то риэлторская замануха... Но даже если вам подыграть, все равно вы не сможете выкрутиться, почему даже цены заманух упали, чтобы не признать очевидное
так в чем проблема? зафиксите 2-3 реальных целевых объявы на ОЛХ, прозвоните, съездите на просмотр(Я так понимаю работой сейчас не загружены), поторгуйтесь, а потом можно их отслеживать в динамике... это будет аргументом иначе это не более чем "индекс КМИС", т.е. ни о чем или пук в лужу вы же кибернетик)
кстати если нет денег на прозвон могу на 10грн пополнить, киньте № в личку)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?
Не только на дорогие. Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго. Реально напомнило мне как я квартиру покупал выжидая старт продаж, а потом сломя голову бежал бронировать что осталось спустя пару часов... Так что деньги у людей есть, не переживайте за них. У кого побольше, у кого поменьше, но в каждом сегменте свой движ идёт.
Унуноктий написав: Так продавайте. Или у вас нечего продавать?
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Там аккустика в квартире сделана, все дела. Плюс -40% это будет на единичные сделки на дне - их закроют Застройщики и тем кому сильно припечет. А потом опять рист. Там еще переезд дорого стоит (по-моему целых 3000 грн.) и услуги риелтера.
Ты уже сел сегодня в лужу раз. Еще хочешь?
Ну а что мне уже терять? "Поздно, о чем-то думать слишком поздно... лежу в такой огромной луже..."(с)
Santehnik написав:Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго.
я писал выше что тоже ищу коммерческое авто, те что были дешево все распроданы, друг буквально за день продал форд фокус 2005 за 5500, что очень неплохо я считаю. Но это не смена парадигмы, а обычные рыночные процессы, продал ненужное - купил нужное, даже в войну шли продажи. Я давно говорю если покупаете недвижку для себя и уверены что 15-20 лет вы её продавать не будете, то не имеет значение дно сейчас или не дно, покупайте пока есть возможность и живите. Хуже купить на пике, потом окажется что надо уехать и придется продать на дне, поскольку недвижимость относительно недорогая то дно намного глубже от теперешних цен не будет, -20% это ерунда, столько можно потерять на любом активе.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
Прохожий написав:так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?
В психологии это называется "компенсация". Помнится, в 2000-х прыщавые редакторы глянцевых журналов тоже рекомендовали читателям-брошенкам, безработным и пр. угнетенным выходить из депрессии, покупая спорткары и яхты. Все по Фройду - пипл хавал Затем это начало "диджитализироваться" в ютубы и инстаграмы. Но, как видим, и на финансовые форумы пролазит...
У меня для вас есть прогноз. Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН.