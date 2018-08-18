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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4729473047314732

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:31

  artlife написав:У меня для вас есть прогноз. :)
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН. :D


Какие по счету уже похороны доллара? Зовите на юбилейные - на рядовые давно не хожу :mrgreen:

PS: блин, это ж просто отдельное направление творчества какое-то - вон Хазин лет 15 хоронит доллар "каждый следующий квартал", а подписота все растет и растет :oops:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:38

  artlife написав:У меня для вас есть прогноз. :)
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН. :D

лолгожданный, просто ЛОЛ
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:50

  zРадио написав:
  artlife написав:У меня для вас есть прогноз. :)
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН. :D


Какие по счету уже похороны доллара? Зовите на юбилейные - на рядовые давно не хожу :mrgreen:

PS: блин, это ж просто отдельное направление творчества какое-то - вон Хазин лет 15 хоронит доллар "каждый следующий квартал", а подписота все растет и растет :oops:

Не 15 а почти 20, точнее 19
А перед тем как заварушка раскачается очевидно напечатать должны и не менее того количества, что сейчас на руках? Ну как у нас при Меченом и последующей нэзалэжности.
И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:53

  vitaliian написав:
  Santehnik написав:Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго.
я писал выше что тоже ищу коммерческое авто, те что были дешево все распроданы, друг буквально за день продал форд фокус 2005 за 5500, что очень неплохо я считаю. Но это не смена парадигмы, а обычные рыночные процессы, продал ненужное - купил нужное, даже в войну шли продажи. Я давно говорю если покупаете недвижку для себя и уверены что 15-20 лет вы её продавать не будете, то не имеет значение дно сейчас или не дно, покупайте пока есть возможность и живите. Хуже купить на пике, потом окажется что надо уехать и придется продать на дне, поскольку недвижимость относительно недорогая то дно намного глубже от теперешних цен не будет, -20% это ерунда, столько можно потерять на любом активе.

врёт ваш друг, на авториа 102 авто 2005-2006 год. так Вот 5500 там "просят" в 64 объявлении, и то машина 2006 года. А стартуют "хотелки" от 4300.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:56

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  Прохожий написав:так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?


В психологии это называется "компенсация". Помнится, в 2000-х прыщавые редакторы глянцевых журналов тоже рекомендовали читателям-брошенкам, безработным и пр. угнетенным выходить из депрессии, покупая спорткары и яхты. Все по Фройду - пипл хавал :mrgreen: Затем это начало "диджитализироваться" в ютубы и инстаграмы. Но, как видим, и на финансовые форумы пролазит...

расшифруйте этот набор букафф в контексте как это относится к цитированию куска моего поста
спс

ps: вы реально "кибернетик"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 20:58

  Hotab написав: Если осенью истерИчки сбросят свои котлеты, то без топлива в следующем году падать будем ещё динамичнее))

угу, аки вертушка без проданного налево керосина :mrgreen:

ps^ "истерички" это кто?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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