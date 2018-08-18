|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:31
artlife написав:
У меня для вас есть прогноз.
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН.
Какие по счету уже похороны доллара? Зовите на юбилейные - на рядовые давно не хожу
PS: блин, это ж просто отдельное направление творчества какое-то - вон Хазин лет 15 хоронит доллар "каждый следующий квартал", а подписота все растет и растет
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6549
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1127 раз.
- Подякували: 2561 раз.
-
- Профіль
-
4
5
3
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:38
artlife написав:
У меня для вас есть прогноз.
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный
рост цен на КРЖН.
лолгожданный, просто ЛОЛ
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20360
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1129 раз.
- Подякували: 1431 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:50
zРадио написав: artlife написав:
У меня для вас есть прогноз.
Осенью в Штатах будет заварушка. Сейчас медленная раскачка. У нас начнется паническая пристройка коррупционных чемоданов уходящих в прошлое бумажек с колониальными президентами. И наступит лолгожданный рост цен на КРЖН.
Какие по счету уже похороны доллара? Зовите на юбилейные - на рядовые давно не хожу
PS: блин, это ж просто отдельное направление творчества какое-то - вон Хазин лет 15 хоронит доллар "каждый следующий квартал", а подписота все растет и растет
Не 15 а почти 20, точнее 19
А перед тем как заварушка раскачается очевидно напечатать должны и не менее того количества, что сейчас на руках? Ну как у нас при Меченом и последующей нэзалэжности.
И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1735
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:53
vitaliian написав: Santehnik написав:
Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго.
я писал выше что тоже ищу коммерческое авто, те что были дешево все распроданы, друг буквально за день продал форд фокус 2005 за 5500, что очень неплохо я считаю. Но это не смена парадигмы, а обычные рыночные процессы, продал ненужное - купил нужное, даже в войну шли продажи. Я давно говорю если покупаете недвижку для себя и уверены что 15-20 лет вы её продавать не будете, то не имеет значение дно сейчас или не дно, покупайте пока есть возможность и живите. Хуже купить на пике, потом окажется что надо уехать и придется продать на дне, поскольку недвижимость относительно недорогая то дно намного глубже от теперешних цен не будет, -20% это ерунда, столько можно потерять на любом активе.
врёт ваш друг, на авториа 102 авто 2005-2006 год. так Вот 5500 там "просят" в 64 объявлении, и то машина 2006 года. А стартуют "хотелки" от 4300.
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21278
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:56
zРадио написав: vitaliian написав: Прохожий написав:
так что парадигма меняется но не на "ньюхрущ в ипенях с газовым отопление как у виталлиана" а "домик в Киеве", пока еще есть такая возможность...
все пересаживаются на дорогие авто и ищут участки под застройку... теперь такая парадигма? И откуда у всех такие деньги, наверное свеженапечатанные из сша, не знаете где занять за ними очередь?
В психологии это называется "компенсация". Помнится, в 2000-х прыщавые редакторы глянцевых журналов тоже рекомендовали читателям-брошенкам, безработным и пр. угнетенным выходить из депрессии, покупая спорткары и яхты. Все по Фройду - пипл хавал
Затем это начало "диджитализироваться" в ютубы и инстаграмы. Но, как видим, и на финансовые форумы пролазит...
расшифруйте этот набор букафф в контексте как это относится к цитированию куска моего поста
спс
ps: вы реально "кибернетик"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11596
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 1158 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лип, 2020 20:58
Hotab написав:
Если осенью истерИчки сбросят свои котлеты, то без топлива
в следующем году падать будем ещё динамичнее))
угу, аки вертушка без проданного налево керосина
ps^ "истерички" это кто?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11596
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 1158 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Google Adsense [Bot], IDAN
, liliya_logical
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18673
|3069326
|
|
|466
|198864
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14247
|
|