vitaliian написав:

Santehnik написав: Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго. Я сейчас жду бу машину, модель женская - Ниссан Микра потому продают их немного, все что более менее толковое в бюджете 5-6 тыс дол. снимают с продажи за день-два, я бывает только в блокнот добавлю уже через пару часов продано. Те что с неадекватным ценнмком, те да висят долго.

я писал выше что тоже ищу коммерческое авто, те что были дешево все распроданы, друг буквально за день продал форд фокус 2005 за 5500, что очень неплохо я считаю. Но это не смена парадигмы, а обычные рыночные процессы, продал ненужное - купил нужное, даже в войну шли продажи. Я давно говорю если покупаете недвижку для себя и уверены что 15-20 лет вы её продавать не будете, то не имеет значение дно сейчас или не дно, покупайте пока есть возможность и живите. Хуже купить на пике, потом окажется что надо уехать и придется продать на дне, поскольку недвижимость относительно недорогая то дно намного глубже от теперешних цен не будет, -20% это ерунда, столько можно потерять на любом активе.