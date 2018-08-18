RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4730473147324733

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 21:53

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  Hotab написав: Если осенью истерИчки сбросят свои котлеты, то без топлива в следующем году падать будем ещё динамичнее))

угу, аки вертушка без проданного налево керосина :mrgreen:

ps^ "истерички" это кто?

Ну как кто?)))
Прокуроришка, которому долларовая взятка жжет карман)). Срочно купит дорого, шонепанятна, чухонец))

ты мне хамиш?
накуа?
комплексы?

"чухонец" Я так понимаю это прапор продающий налево керосин в ДР Конго и падают вертушки, да, чухонец недоделанный?

кстати, "бойовый льотчык", почем отпускаешь бочку керосина своим демократичным коллегам? :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11598
З нами з: 05.06.13
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:18

  барабашов написав:И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?


Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6552
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1127 раз.
Подякували: 2562 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:34

  zРадио написав:
  барабашов написав:И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?


Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна :mrgreen:

1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20366
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1431 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4730473147324733
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, artlife, flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1866, 1867, 1868
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18673 3069397
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 лип, 2020 09:31
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198869
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14250
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.