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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 11 лип, 2020 21:53
Hotab написав: Прохожий написав: Hotab написав:
Если осенью истерИчки сбросят свои котлеты, то без топлива
в следующем году падать будем
ещё динамичнее))
угу, аки вертушка без проданного налево керосина
ps^ "истерички" это кто?
Ну как кто?)))
Прокуроришка, которому долларовая взятка жжет карман)). Срочно купит дорого, шонепанятна, чухонец))
ты мне хамиш?
накуа?
комплексы?
"чухонец" Я так понимаю это прапор продающий налево керосин в ДР Конго и падают вертушки, да, чухонец недоделанный?
кстати, "бойовый льотчык", почем отпускаешь бочку керосина своим демократичным коллегам?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 11 лип, 2020 22:18
барабашов написав:
И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?
Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна
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Додано: Суб 11 лип, 2020 22:34
zРадио написав: барабашов написав:
И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?
Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна
1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі
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Bobua
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