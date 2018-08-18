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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4731473247334734>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:18

  барабашов написав:И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?


Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:34

  zРадио написав:
  барабашов написав:И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?


Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна :mrgreen:

1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:45

  барабашов написав:А перед тем как заварушка раскачается очевидно напечатать должны и не менее того количества, что сейчас на руках? Ну как у нас при Меченом и последующей нэзалэжности.
И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?

United States Money Supply M0
https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/c ... 1=19200805

В чем номинироваться будет, даже не знаю. В какой-нибудь региональной валюте. Может, даже, в долларах, но новых, деколонизированных. Но это процесс на несколько лет. В старых долларах еще можно успеть накопить. :D В США сейчас 1985 год.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 11 лип, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 22:51

  flyman написав:
  zРадио написав:Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна :mrgreen:

1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі

Буду строить погреб по проекту банковского хранилища. С смотровыми коридорами и армированием арматурой 32 мм.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:10

  UA написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна :mrgreen:

1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі

Буду строить погреб по проекту банковского хранилища. С смотровыми коридорами и армированием арматурой 32 мм.

Малинська дослідна станція ім. Засухіна, с.Федорівка
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:21

  UA написав:Буду строить погреб по проекту банковского хранилища. С смотровыми коридорами и армированием арматурой 32 мм.

Там обычно металл или на худой конец сталежелезобетон.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:36

  artlife написав:United States Money Supply M0
https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/c ... 1=19200805


Простите за нескромный вопрос, но что вы с этом вообще смыслите, чтобы приводить в качестве аргумента? M0 - это наличность, т.е. на сегодня - маленькая ниша. А в самих США - ниша ниш за счет бума cashless-инструментов. То, что вы видите на графике - это скорее демонстрация победоносного шествия доллара по миру, нежели его инфляция, поскольку бОльшая часть наличности из США экспортируется.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:46

  shapo написав:
  UA написав:Буду строить погреб по проекту банковского хранилища. С смотровыми коридорами и армированием арматурой 32 мм.

Там обычно металл или на худой конец сталежелезобетон.

Уверенны? Изучите ДСТУ EN 1143 и нам расскажите.
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 23:49

  zРадио написав:
  artlife написав:United States Money Supply M0
https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/c ... 1=19200805


Простите за нескромный вопрос, но что вы с этом вообще смыслите, чтобы приводить в качестве аргумента? M0 - это наличность, т.е. на сегодня - маленькая ниша. А в самих США - ниша ниш за счет бума cashless-инструментов. То, что вы видите на графике - это скорее демонстрация победоносного шествия доллара по миру, нежели его инфляция, поскольку бОльшая часть наличности из США экспортируется.

Прочитайте вопрос, на который это был ответ. И успокойтесь.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:03

  artlife написав:
  zРадио написав:
  artlife написав:United States Money Supply M0
https://d3fy651gv2fhd3.cloudfront.net/c ... 1=19200805


Простите за нескромный вопрос, но что вы с этом вообще смыслите, чтобы приводить в качестве аргумента? M0 - это наличность, т.е. на сегодня - маленькая ниша. А в самих США - ниша ниш за счет бума cashless-инструментов. То, что вы видите на графике - это скорее демонстрация победоносного шествия доллара по миру, нежели его инфляция, поскольку бОльшая часть наличности из США экспортируется.

Прочитайте вопрос, на который это был ответ. И успокойтесь.


А я его прочитал, не поверите. И в вопросе, и в ответе четкая аналогия на 80-е, когда из безналичных расчетов ходили разве что чеки, и то не везде в мире. Сегодня же нал - ниша, динамика которой stand alone ни о чем не говорит, и может, наоборот, ввести в заблуждением. Все равно, что смотреть на динамику продаж пленочных фотоаппаратов
zРадио
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