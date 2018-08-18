Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А перед тем как заварушка раскачается очевидно напечатать должны и не менее того количества, что сейчас на руках? Ну как у нас при Меченом и последующей нэзалэжности. И в чём папиззже будет номинироваться КРЖН - в граммах золота или фунтах?
В чем номинироваться будет, даже не знаю. В какой-нибудь региональной валюте. Может, даже, в долларах, но новых, деколонизированных. Но это процесс на несколько лет. В старых долларах еще можно успеть накопить. В США сейчас 1985 год.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 11 лип, 2020 22:52, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна
1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі
Буду строить погреб по проекту банковского хранилища. С смотровыми коридорами и армированием арматурой 32 мм.
zРадио написав:Если доллару, действительно, хана, во что, повторюсь, я не верю? Тогда КРЖН будет котироваться (очень дешево к слову) к золоту, жратве и патронам. Какой уж там фунт, а тем более - гривна
1м2 на Хрещатику = 1 мішок картоплі
Буду строить погреб по проекту банковского хранилища. С смотровыми коридорами и армированием арматурой 32 мм.
Малинська дослідна станція ім. Засухіна, с.Федорівка
Простите за нескромный вопрос, но что вы с этом вообще смыслите, чтобы приводить в качестве аргумента? M0 - это наличность, т.е. на сегодня - маленькая ниша. А в самих США - ниша ниш за счет бума cashless-инструментов. То, что вы видите на графике - это скорее демонстрация победоносного шествия доллара по миру, нежели его инфляция, поскольку бОльшая часть наличности из США экспортируется.
Простите за нескромный вопрос, но что вы с этом вообще смыслите, чтобы приводить в качестве аргумента? M0 - это наличность, т.е. на сегодня - маленькая ниша. А в самих США - ниша ниш за счет бума cashless-инструментов. То, что вы видите на графике - это скорее демонстрация победоносного шествия доллара по миру, нежели его инфляция, поскольку бОльшая часть наличности из США экспортируется.
Прочитайте вопрос, на который это был ответ. И успокойтесь.
Простите за нескромный вопрос, но что вы с этом вообще смыслите, чтобы приводить в качестве аргумента? M0 - это наличность, т.е. на сегодня - маленькая ниша. А в самих США - ниша ниш за счет бума cashless-инструментов. То, что вы видите на графике - это скорее демонстрация победоносного шествия доллара по миру, нежели его инфляция, поскольку бОльшая часть наличности из США экспортируется.
Прочитайте вопрос, на который это был ответ. И успокойтесь.
А я его прочитал, не поверите. И в вопросе, и в ответе четкая аналогия на 80-е, когда из безналичных расчетов ходили разве что чеки, и то не везде в мире. Сегодня же нал - ниша, динамика которой stand alone ни о чем не говорит, и может, наоборот, ввести в заблуждение. Все равно, что смотреть на динамику продаж пленочных фотоаппаратов
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 12 лип, 2020 00:06, всього редагувалось 1 раз.