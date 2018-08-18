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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:05
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
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artlife
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:07
artlife написав:
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
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zРадио
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:17
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:17
Прохожий написав:
кстати, "бойовый льотчык", почем отпускаешь бочку керосина своим демократичным коллегам?
А ты, хабарнык, интересуешься купить , или продать?))
Взятки уже не носят, или ты окрас сменил?)) Оставайся радужным, тебе идёт)
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:27
zРадио написав: artlife написав:
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.
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artlife
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:38
artlife написав: zРадио написав: artlife написав:
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.
На fox никогда не захожу, но ок, спасибо, сравню. Хотя я детально не наблюдал ни за одной избирательной кампанией в США, поэтому не смогу сделать однозначный вывод - это что-то из ряда вон, или обычная/чуть грязнее обычной предвыборная чернуха
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zРадио
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