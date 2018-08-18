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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4731473247334734

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:05

Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:07

  artlife написав:Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.


Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Желающие могут поучаствовать https://www.facebook.com/10000151805147 ... 7/?app=fbl
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кстати, "бойовый льотчык", почем отпускаешь бочку керосина своим демократичным коллегам?

А ты, хабарнык, интересуешься купить , или продать?))
Взятки уже не носят, или ты окрас сменил?)) Оставайся радужным, тебе идёт)
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:27

  zРадио написав:
  artlife написав:Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.


Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп :D

Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:38

  artlife написав:
  zРадио написав:
  artlife написав:Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.


Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп :D

Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.


На fox никогда не захожу, но ок, спасибо, сравню. Хотя я детально не наблюдал ни за одной избирательной кампанией в США, поэтому не смогу сделать однозначный вывод - это что-то из ряда вон, или обычная/чуть грязнее обычной предвыборная чернуха
zРадио
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  #<1 ... 4731473247334734
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