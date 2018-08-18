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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лип, 2020 00:05
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
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artlife
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:07
artlife написав:
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
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zРадио
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:17
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:17
Прохожий написав:
кстати, "бойовый льотчык", почем отпускаешь бочку керосина своим демократичным коллегам?
А ты, хабарнык, интересуешься купить , или продать?))
Взятки уже не носят, или ты окрас сменил?)) Оставайся радужным, тебе идёт)
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Hotab
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:27
zРадио написав: artlife написав:
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.
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artlife
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Додано: Нед 12 лип, 2020 00:38
artlife написав: zРадио написав: artlife написав:
Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.
На fox никогда не захожу, но ок, спасибо, сравню. Хотя я детально не наблюдал ни за одной избирательной кампанией в США, поэтому не смогу сделать однозначный вывод - это что-то из ряда вон, или обычная/чуть грязнее обычной предвыборная чернуха
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zРадио
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Додано: Нед 12 лип, 2020 03:45
Прохожий
сколько вы заработали чистый доход в годовом измерении на перепродажи трехи, в совке, на ЛУ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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Додано: Нед 12 лип, 2020 07:58
Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
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Он еще даже не начался толком.
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prosecutor
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Додано: Нед 12 лип, 2020 08:11
prosecutor написав: Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
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Он еще даже не начался толком.
Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу.
Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.
А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації.
Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р.
Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить. Радянські ресурси населення та та індустрії повинні скінчитись, а інші тут не навчились створювати
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 12 лип, 2020 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 12 лип, 2020 08:15
швидкі процеси необоротної трансформації
Frant написав: prosecutor написав: Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Он еще даже не начался толком.
Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу.
Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.
А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації.
Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р.
Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить.
- це так тепер толерастно "Путін нападе"
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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