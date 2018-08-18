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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4732473347344735

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:20

  flyman написав:
  Frant написав:
  prosecutor написав:Он еще даже не начался толком.


Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу.
Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.

А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації.
Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р.
Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить.

швидкі процеси необоротної трансформації - це так тепер толерастно "Путін нападе"

І без нападу все розсиплеться. Надто трухляве. Московіти , пшеки і угри - спокійно зайдуть і заберуть все, що їм потрібно. Гав_нокомандуючий обісреться. Потім помиється і піде знову працювати клоуном. Мутрий нарот, який не бажає мати власну державу, не бажає розмовляти на власній мові і воювати з ворогами, не бажає противитись ворожій пропаганді - поїде рубати ліс у Сибір. Простота - основна риса цього нароту. Як відомо, інколи простота гірше злодійства ((((
Востаннє редагувалось Frant в Нед 12 лип, 2020 08:39, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:37

  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

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Он еще даже не начался толком.

Тоже наблюдаю по одному району Киева - тут согласен с Уну - цены вернулись к уровням жирного 2019 года. Непонятно кто скупает, может "друзья" конговца.
Еще одна новость которая ведет к ракете - минималку в 47 тыс. грн отменяют.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:51

  Frant написав:Московіти , пшеки і угри - спокійно зайдуть і заберуть все, що їм потрібно. Мутрий нарот, який не бажає мати власну державу, не бажає розмовляти на власній мові і воювати з ворогами, не бажає противитись ворожій пропаганді - поїде рубати ліс у Сибір. Простота - основна риса цього нароту. Як відомо, інколи простота гірше злодійства ((((

До речі, хоч слова і політизовані, яле мають наслідки на ринок нерухомості.
1. більшість під московітами швидко перекрасяться, як завжди. але імхо більшість дійсно поїде в Сибір.
2. поляки зроблять помилку, якщо захоплять Галичину. Геноциду і партизаншини тоді не уникнути. Сподіваюсь, їм вистарчить розумі тільки допомогти втримати Галицьку незалежність, а не захоплювати, інакше поляки скажуть бай-бай Гданську, Щуцину і Вроцлаву.

3. про РН. Буде шанс змінити місце проживання в залежності від ваших політичних установ. Але імхо це краще робити зараз, поки РН спокійний, ніж коли почнеться трансформація.

зі. Тому доречі Львів в ціні не падає, і практично вже, як Київ.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:00

change_pm
Одеська нерухомість теж тримається в ціні. Поки що це нічого не свідчить. Тому що момент істини матимемо через 5-7 років.
"Собаки гавкають, а пан їде".
Так і укро-їліта. Вона тягне всі соки звідси і виводить їх за кордон. Спокуса велика, а державників тут не було, немає і не буде.
Навіть масова депопуляція населенняі втрата частини територій - і жодних висновків, жодних ефективних дій від бидло-їліти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:15

:D
  BIGor написав:
  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Он еще даже не начался толком.

Тоже наблюдаю по одному району Киева - тут согласен с Уну - цены вернулись к уровням жирного 2019 года. Непонятно кто скупает, может "друзья" конговца.
Еще одна новость которая ведет к ракете - минималку в 47 тыс. грн отменяют.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

Можна подумати, що їх офіційна з.п. впливає на КРЖН, а вони живуть з оф. з.п.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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