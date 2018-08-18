Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.
Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп
Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.
На fox никогда не захожу, но ок, спасибо, сравню. Хотя я детально не наблюдал ни за одной избирательной кампанией в США, поэтому не смогу сделать однозначный вывод - это что-то из ряда вон, или обычная/чуть грязнее обычной предвыборная чернуха
Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.
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Он еще даже не начался толком.
Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу. Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.
А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації. Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р. Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить. Радянські ресурси населення та та індустрії повинні скінчитись, а інші тут не навчились створювати
Востаннє редагувалось Frant в Нед 12 лип, 2020 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Он еще даже не начался толком.
Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу. Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.
А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації. Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р. Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить.
швидкі процеси необоротної трансформації - це так тепер толерастно "Путін нападе"
Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.
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Он еще даже не начался толком.
Тоже наблюдаю по одному району Киева - тут согласен с Уну - цены вернулись к уровням жирного 2019 года. Непонятно кто скупает, может "друзья" конговца. Еще одна новость которая ведет к ракете - минималку в 47 тыс. грн отменяют. https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.
change_pm Одеська нерухомість теж тримається в ціні. Поки що це нічого не свідчить. Тому що момент істини матимемо через 5-7 років. "Собаки гавкають, а пан їде". Так і укро-їліта. Вона тягне всі соки звідси і виводить їх за кордон. Спокуса велика, а державників тут не було, немає і не буде. Навіть масова депопуляція населенняі втрата частини територій - і жодних висновків, жодних ефективних дій від бидло-їліти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Он еще даже не начался толком.
Тоже наблюдаю по одному району Киева - тут согласен с Уну - цены вернулись к уровням жирного 2019 года. Непонятно кто скупает, может "друзья" конговца. Еще одна новость которая ведет к ракете - минималку в 47 тыс. грн отменяют. https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.
Можна подумати, що їх офіційна з.п. впливає на КРЖН, а вони живуть з оф. з.п.
flyman В Україні повно чиновників, які мають ЗП 40 000 - 100 000 грн. Це реально гравці на КржН. Я особисто знайомий з багатьма людьми цього прошарку. На жаль, тупа напівграмотна косноязична бидлота, яка закінчила ВУЗи другого чи третього ешелонів, зазвичай гуманітарного профілю.
P.S.Простакам пояснюю, що крім окладів, є ще премії за інтенсивну працю, вислугу років і тп.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців