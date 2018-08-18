RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4732473347344735>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 00:38

  artlife написав:
  zРадио написав:
  artlife написав:Речь не об инфляции доллара, а об инфляции идеологии. Все остальное будет следствием. Американская "Перестройка" уже началась.


Как по мне, то на СССР 1985-го похожи не США, а ЕС. Но это уже философия и оффтоп :D

Послушайте и почитайте пару дней медиа двух лагерей, cnn и foxnews, чтобы проникнуться тем, что сейчас происходит в США.


На fox никогда не захожу, но ок, спасибо, сравню. Хотя я детально не наблюдал ни за одной избирательной кампанией в США, поэтому не смогу сделать однозначный вывод - это что-то из ряда вон, или обычная/чуть грязнее обычной предвыборная чернуха
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6558
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1125 раз.
Подякували: 2568 раз.
 
Профіль
4
5
3
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 03:45

Прохожий

сколько вы заработали чистый доход в годовом измерении на перепродажи трехи, в совке, на ЛУ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow:
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3275
З нами з: 22.12.16
Подякував: 232 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 07:58

  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Он еще даже не начался толком.
prosecutor
 
Повідомлень: 228
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:11

  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Он еще даже не начался толком.


Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу.
Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.

А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації.
Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р.
Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить. Радянські ресурси населення та та індустрії повинні скінчитись, а інші тут не навчились створювати :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Нед 12 лип, 2020 08:17, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21514
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:15

  Frant написав:
  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Он еще даже не начался толком.


Обвал цін стане вийде на мінімум через 1,5-2 роки після початку. Тобто від появи пандемії короновірусу.
Тупим ріелторам і рекламщикам нерухомості я пояснюю, що це трапиться в кінці 2021 - середині 2022 року.

А взагалі глобальний мінімум цін на цій території - матиме місце через 5-7 років, коли тут відбудуться швидкі процеси необоротної трансформації.
Думаю, що вартість пересічної квартири впаде до рівня 2001 р.
Шанси великі, тому що укро-їліта вже 29 років активно пиляє сук, на якому сидить.

швидкі процеси необоротної трансформації - це так тепер толерастно "Путін нападе"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20372
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 08:37

  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Он еще даже не начался толком.

Тоже наблюдаю по одному району Киева - тут согласен с Уну - цены вернулись к уровням жирного 2019 года. Непонятно кто скупает, может "друзья" конговца.
Еще одна новость которая ведет к ракете - минималку в 47 тыс. грн отменяют.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3743
З нами з: 19.09.10
Подякував: 630 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:00

change_pm
Одеська нерухомість теж тримається в ціні. Поки що це нічого не свідчить. Тому що момент істини матимемо через 5-7 років.
"Собаки гавкають, а пан їде".
Так і укро-їліта. Вона тягне всі соки звідси і виводить їх за кордон. Спокуса велика, а державників тут не було, немає і не буде.
Навіть масова депопуляція населенняі втрата частини територій - і жодних висновків, жодних ефективних дій від бидло-їліти!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21514
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:15

:D
  BIGor написав:
  prosecutor написав:
  Унуноктий написав:Кажется мне обвал цен закончился.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Он еще даже не начался толком.

Тоже наблюдаю по одному району Киева - тут согласен с Уну - цены вернулись к уровням жирного 2019 года. Непонятно кто скупает, может "друзья" конговца.
Еще одна новость которая ведет к ракете - минималку в 47 тыс. грн отменяют.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/07/11/7258970/
Зеленський просить Раду скасувати обмеження зарплат чиновників
Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня розгляне скасування обмеження зарплат чиновників на період карантину у 47 тисяч гривень, що раніше схвалили нардепи.

Можна подумати, що їх офіційна з.п. впливає на КРЖН, а вони живуть з оф. з.п.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20372
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1129 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:20

flyman В Україні повно чиновників, які мають ЗП 40 000 - 100 000 грн. Це реально гравці на КржН.
Я особисто знайомий з багатьма людьми цього прошарку. На жаль, тупа напівграмотна косноязична бидлота, яка закінчила ВУЗи другого чи третього ешелонів, зазвичай гуманітарного профілю.

P.S.Простакам пояснюю, що крім окладів, є ще премії за інтенсивну працю, вислугу років і тп.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21514
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1214 раз.
Подякували: 2208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 09:25

офтоп, але нехай побуде сьогодні?

Колеги, шукаю партнерів для стартапу, деталі тутай
Інвестуємо в нерухомість закордоном

зі. Можна не видаляти сьогодні, все-рівно вихідний?
change_pm
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 03.02.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4732473347344735>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1866, 1867, 1868
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18674 3069834
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 лип, 2020 04:23
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14256
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25231)
12.07.2020 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.