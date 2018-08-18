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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лип, 2020 09:34
Frant написав:change_pm
Одеська нерухомість теж тримається в ціні. Поки що це нічого не свідчить. Тому що момент істини матимемо через 5-7 років.
"Собаки гавкають, а пан їде".
Так і укро-їліта. Вона тягне всі соки звідси і виводить їх за кордон. Спокуса велика, а державників тут не було, немає і не буде.
Навіть масова депопуляція населенняі втрата частини територій - і жодних висновків, жодних ефективних дій від бидло-їліти!
Франт, а Вам не здається, що ваші слова про "іліту" і купівля хрющіків під оренду на КРЖН малість створюють дисонанс?
Чи ви вже вийшли з них і перепакувались, як козак-характерник у Львів?
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Додано: Нед 12 лип, 2020 09:49
change_pm написав: Frant написав:change_pm
Одеська нерухомість теж тримається в ціні. Поки що це нічого не свідчить. Тому що момент істини матимемо через 5-7 років.
"Собаки гавкають, а пан їде".
Так і укро-їліта. Вона тягне всі соки звідси і виводить їх за кордон. Спокуса велика, а державників тут не було, немає і не буде.
Навіть масова депопуляція населенняі втрата частини територій - і жодних висновків, жодних ефективних дій від бидло-їліти!
Франт, а Вам не здається, що ваші слова про "іліту" і купівля хрющіків під оренду на КРЖН малість створюють дисонанс?
Чи ви вже вийшли з них і перепакувались, як козак-характерник у Львів?
судячи із постів, самі елітарні тут: аірмакс, Пропер, ККЦ, Трібека, Уну, ріспєкт00, Вася
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:26
change_pm написав: Frant написав:change_pm
Одеська нерухомість теж тримається в ціні. Поки що це нічого не свідчить. Тому що момент істини матимемо через 5-7 років.
"Собаки гавкають, а пан їде".
Так і укро-їліта. Вона тягне всі соки звідси і виводить їх за кордон. Спокуса велика, а державників тут не було, немає і не буде.
Навіть масова депопуляція населенняі втрата частини територій - і жодних висновків, жодних ефективних дій від бидло-їліти!
Франт, а Вам не здається, що ваші слова про "іліту" і купівля хрющіків під оренду на КРЖН малість створюють дисонанс?
Чи ви вже вийшли з них і перепакувались, як козак-характерник у Львів?
Я не належу до чиновників з укро-їліти(((
Взагалі, періодично мені здається, що я висококваліфікований електрик чи сантехнік)))
"Хрущі" біля метро під оренду, в цегляних будинках на середніх поверхах , куплені на мінімумі цін в 2018 , ще й з суттєвою знижкою - хіба то погано?)))кілька штук(((
Невеликий пенсійний фонд)))
Ви ж ріелтор з стажем , і знаєте, що інколи на ринку з'являються пропозиції, дешевші ринку на 7-10%. Наслідники поспішають "сплавити" спадок або ж комусь треба терміново кошти на лікування. Треба не ловити гав, і подібно паровозу на фотонній тязі, вельми швидко провертати угоду
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 12 лип, 2020 10:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:33
change_pm написав:
вже вийшли з них і перепакувались, як козак-характерник у Львів?
Про особу "Козак" - можна докладніше?
Він повідомляв, що переїжджає в орендне житло і планує їхати на заробки в Німеччину, простим вагоновожатим(((
Очевидно, він добряче просрався - чи прогуляв свою нерухомість, чи жив у приймах і був екстернований геть.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 10:37
prosecutor написав: Унуноктий написав:
Кажется мне обвал цен закончился.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Он еще даже не начался толком.
Что там фермеры? Не передумали еще оставлять урожай на полях? Смотрю по ценам на рынке - затоваривания у них не происходит. Кукурузка по 15 грн., черешня по 3 бакса за кило. Надеюсь, как-то сведут концы с концами в этом году.
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