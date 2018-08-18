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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4730473147324733

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:24

  Frant написав:"Хрущі" біля метро під оренду, в цегляних будинках на середніх поверхах , куплені на мінімумі цін в 2018 , ще й з суттєвою знижкою - хіба то погано?)))кілька штук(((
Невеликий пенсійний фонд)))

Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".

або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте :) щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10

remark
В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро.
Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
reus
 
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  #<1 ... 4730473147324733
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