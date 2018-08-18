Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".
або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
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Додано: Нед 12 лип, 2020 11:24
Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".
або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10
remark
В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро.
Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
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