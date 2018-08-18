Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:"Хрущі" біля метро під оренду, в цегляних будинках на середніх поверхах , куплені на мінімумі цін в 2018 , ще й з суттєвою знижкою - хіба то погано?)))кілька штук((( Невеликий пенсійний фонд)))
Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".
або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
remark В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро. Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
reus написав:remark В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро. Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
Вы "зелёная шмаркля" которая хочет грабить зубожилый нарид! Вам лишь бы оте програмные РРО вводить для людей которые героически пытаются прокормить своих детей и купить им квартиру в киеве! И за наш счёт хотите вот эти вот гигансткие зарплаты назначать! При Порошенко такого не было! Юля станет прзедентом и всех вас растреляет "Зеленобобиков"!
Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.
reus написав:remark В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро. Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
Вы "зелёная шмаркля" которая хочет грабить зубожилый нарид! Вам лишь бы оте програмные РРО вводить для людей которые героически пытаются прокормить своих детей и купить им квартиру в киеве! И за наш счёт хотите вот эти вот гигансткие зарплаты назначать! При Порошенко такого не было! Юля станет прзедентом и всех вас растреляет "Зеленобобиков"!
zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.