Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:"Хрущі" біля метро під оренду, в цегляних будинках на середніх поверхах , куплені на мінімумі цін в 2018 , ще й з суттєвою знижкою - хіба то погано?)))кілька штук((( Невеликий пенсійний фонд)))
Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".
або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
remark В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро. Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.
zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.
zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.
Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...
Это ерунда. Ситуация на РН США в 2007-2009 гг. была куда более тяжелая. Библейских масштабов не случилось. А что случилось? Банки забрали 4 млн. домов, а со временем их перепродали. Попавший пипл переехал из крутого жилья в более скромное. На улице никто, кроме бомжей, не остался. Сейчас ситуация намного лучше. Пояснения требуются?
Libo написав: Это ерунда. Ситуация на РН США в 2007-2009 гг. была куда более тяжелая. Библейских масштабов не случилось. А что случилось? Банки забрали 4 млн. домов, а со временем их перепродали. Попавший пипл переехал из крутого жилья в более скромное. На улице никто, кроме бомжей, не остался. Сейчас ситуация намного лучше. Пояснения требуются?
От тебя-трепача - нет, спасибо, пояснения не требуются Сейчас там ситуация не лучше и не хуже, а неопределеннее. В 2008-м году обрушилось домино марджин-коллов. Сейчас его не будет, потому что, получив опыт, усилили контроль за резервированием. Но сейчас намного хуже сиутация с безработицей. Initial claims не опускаются ниже 1 млн еженедельно (в 2008-2009 гг даже на пике не поднимались выше 0,7 млн). Т.е. более 4 млн американцев продолжают терять работу каждый месяц. В одном месте временно починили вливанием неограниченной ликвидности - в другом прорвало.
И продолжаться это может еще очень долго (например, год-полтора) - Фаучи заявил, что США (как и мир) находятся лишь вначале пандемии, и экспоненциальный рост заболеваемости продолжится. Тем временем, финансовые дисбалансы все накапливаются и накапливаются...