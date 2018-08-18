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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4730473147324733

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 11:24

  Frant написав:"Хрущі" біля метро під оренду, в цегляних будинках на середніх поверхах , куплені на мінімумі цін в 2018 , ще й з суттєвою знижкою - хіба то погано?)))кілька штук(((
Невеликий пенсійний фонд)))

Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".

або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте :) щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10

remark
В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро.
Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:30

Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.

Как вам заголовок статьи Vox, лорды? :D

Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).

Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.

В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...

Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.

https://www.vox.com/21301823/rent-coron ... ion-crisis

Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань :mrgreen: Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:38

  zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.

Как вам заголовок статьи Vox, лорды? :D

Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).

Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.

В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...

Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.

https://www.vox.com/21301823/rent-coron ... ion-crisis

Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань :mrgreen: Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...

Я думаю, масони в США придумають якийсь фінт вухами, щоб ще більше навішати кредитів, хоть із 0,01% річних
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 13:56

  change_pm написав:Колеги, шукаю партнерів для стартапу, деталі тутай
Інвестуємо в нерухомість закордоном

зі. Можна не видаляти сьогодні, все-рівно вихідний?


В чем суть стартапа? Больше на фантазии школотрона теоретика похоже.

P.s самый лучший стартап - выманить деньги на стартап.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:30

  xio13 написав:
  change_pm написав:Колеги, шукаю партнерів для стартапу, деталі тутай
Інвестуємо в нерухомість закордоном

зі. Можна не видаляти сьогодні, все-рівно вихідний?


В чем суть стартапа? Больше на фантазии школотрона теоретика похоже.
P.s самый лучший стартап - выманить деньги на стартап.

Ну десь таке...
"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро

Група "Нафтогаз" замовила у британської компанії програмне забезпечення для покращення ефективності управління персоналом на 1,97 мільйони євро.

зі. якщо цікаво поспілкуватись, є лічка )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:40

  zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.

Как вам заголовок статьи Vox, лорды? :D

Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).

Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.

В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...

Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.

https://www.vox.com/21301823/rent-coron ... ion-crisis

Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань :mrgreen: Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...


Это ерунда. Ситуация на РН США в 2007-2009 гг. была куда более тяжелая. Библейских масштабов не случилось. А что случилось? Банки забрали 4 млн. домов, а со временем их перепродали. Попавший пипл переехал из крутого жилья в более скромное. На улице никто, кроме бомжей, не остался.
Сейчас ситуация намного лучше.
Пояснения требуются? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут дело не в стартапе, а в договоренностях с руководством компаний, которые будут у вас заказывать продукты. Которые у жориков в 100 раз дешевле заказываешь.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 15:07

  Libo написав:
Это ерунда. Ситуация на РН США в 2007-2009 гг. была куда более тяжелая. Библейских масштабов не случилось. А что случилось? Банки забрали 4 млн. домов, а со временем их перепродали. Попавший пипл переехал из крутого жилья в более скромное. На улице никто, кроме бомжей, не остался.
Сейчас ситуация намного лучше.
Пояснения требуются? :roll:


От тебя-трепача - нет, спасибо, пояснения не требуются ;) Сейчас там ситуация не лучше и не хуже, а неопределеннее. В 2008-м году обрушилось домино марджин-коллов. Сейчас его не будет, потому что, получив опыт, усилили контроль за резервированием. Но сейчас намного хуже сиутация с безработицей. Initial claims не опускаются ниже 1 млн еженедельно (в 2008-2009 гг даже на пике не поднимались выше 0,7 млн). Т.е. более 4 млн американцев продолжают терять работу каждый месяц. В одном месте временно починили вливанием неограниченной ликвидности - в другом прорвало.

И продолжаться это может еще очень долго (например, год-полтора) - Фаучи заявил, что США (как и мир) находятся лишь вначале пандемии, и экспоненциальный рост заболеваемости продолжится. Тем временем, финансовые дисбалансы все накапливаются и накапливаются...
zРадио
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  #<1 ... 4730473147324733
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