Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".
або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лип, 2020 11:24
Не мені Вам казати, що і як робити, але...якщо ви вірите в 5-7 років до тунця, то імхо треба перепакуватись, кудись подалі від центра "тунця".
або Ви не вірите, і навмисно нагнітаєте щоб ще парочкою хрущів спакуватися...
Додано: Нед 12 лип, 2020 12:10
remark
В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро.
Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:30
Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.
Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:38
Я думаю, масони в США придумають якийсь фінт вухами, щоб ще більше навішати кредитів, хоть із 0,01% річних
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 12 лип, 2020 13:56
В чем суть стартапа? Больше на фантазии школотрона теоретика похоже.
P.s самый лучший стартап - выманить деньги на стартап.
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:30
Ну десь таке...
"Нафтогаз" купив софт за майже 2 мільйони євро
Група "Нафтогаз" замовила у британської компанії програмне забезпечення для покращення ефективності управління персоналом на 1,97 мільйони євро.
зі. якщо цікаво поспілкуватись, є лічка )))
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:40
Это ерунда. Ситуация на РН США в 2007-2009 гг. была куда более тяжелая. Библейских масштабов не случилось. А что случилось? Банки забрали 4 млн. домов, а со временем их перепродали. Попавший пипл переехал из крутого жилья в более скромное. На улице никто, кроме бомжей, не остался.
Сейчас ситуация намного лучше.
Пояснения требуются?
Додано: Нед 12 лип, 2020 14:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Тут дело не в стартапе, а в договоренностях с руководством компаний, которые будут у вас заказывать продукты. Которые у жориков в 100 раз дешевле заказываешь.
Додано: Нед 12 лип, 2020 15:07
От тебя-трепача - нет, спасибо, пояснения не требуются Сейчас там ситуация не лучше и не хуже, а неопределеннее. В 2008-м году обрушилось домино марджин-коллов. Сейчас его не будет, потому что, получив опыт, усилили контроль за резервированием. Но сейчас намного хуже сиутация с безработицей. Initial claims не опускаются ниже 1 млн еженедельно (в 2008-2009 гг даже на пике не поднимались выше 0,7 млн). Т.е. более 4 млн американцев продолжают терять работу каждый месяц. В одном месте временно починили вливанием неограниченной ликвидности - в другом прорвало.
И продолжаться это может еще очень долго (например, год-полтора) - Фаучи заявил, что США (как и мир) находятся лишь вначале пандемии, и экспоненциальный рост заболеваемости продолжится. Тем временем, финансовые дисбалансы все накапливаются и накапливаются...
Додано: Нед 12 лип, 2020 17:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
как по мне проблема отсутствия работы-денег решается быстрее и проще чем проблема долгов которые нечем гасить. Долги это домино которое валит даже успешный бизнесы соседей. А здесь всего лишь надо обеспечить безработных жильём, питанием, гигиеной, медициной, развлечениями, может ещё чему то новому обучить. Это тоже дорого, но не валит успешные бизнесы соседей, а наоборот обеспечивает работой соответствующие службы и поставщиков.
"Проблема" обеспечить людей необходимым это пост советсткий менталитет, в цивилизованных странах это само собой должно происходить, нет работы обесчечивай пособием.
Я бы за Украину в этом плане переживал, государство палец об палец не ударит обеспечить работой или пособиями безработных. А это проблема больше чем пенсионеры потому что там где безработица там преступность, и издержки на борьбу с ней.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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