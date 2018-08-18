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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4731473247334734

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:36

  zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.

Как вам заголовок статьи Vox, лорды? :D

Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).

Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.

В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...

Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.

https://www.vox.com/21301823/rent-coron ... ion-crisis

Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань :mrgreen: Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...

Вы прочитали новость, схватились за голову - как же так, много безработных, кто будет платить аренду. Создали у себя в голове модель - безработных выселили, тысячи людей спят под мостами, у арендодателей забитые окна, они выставляют здания на продажу, рынок валится, за 100 долларов можно купить апартаменты в центре и т. п.
На самом деле рынок скорректируется -20%, потом восстановится. Или правительство зальет проблему деньгами. Заколоченных окон не будет ни там, ни у нас.
По поводу того, что аренда полностью восстановилась, я такое говорил? Я сказал, судя по рекламе хотелки вернулись к докорантинному уровню. Если/когда у меня лично будут пересдачи по старой цене, тогда я напишу "аренда восстановилась". Пока у меня нет достоверных данных, я такое не пишу. И вам советую внимательней относиться к прочитанному.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 17:49

  Vlad442 написав:Вы прочитали новость, схватились за голову - как же так, много безработных, кто будет платить аренду. Создали у себя в голове модель - безработных выселили, тысячи людей спят под мостами, у арендодателей забитые окна, они выставляют здания на продажу, рынок валится, за 100 долларов можно купить апартаменты в центре и т. п.


Не тешьте себя - я нарисовал в голове цепь событий еще в марте. Кроме забитых окон, разумеется - такого я никогда не говорил. Вы меня с кем-то путаете, или невнимательно относитесь с прочитанному (чем меня еще и попытались уколоть).

Данная же статья - это ложка к обеду. Опубликована 8 июля, за 3 недели до окончания программ государственной поддержки, без продления которых цепь разорвется и наступят, действительно, тяжелые последствия. Фактически, только на нынешнем коммунизме в США ситуация и держится. Причем у нас - тоже. Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..

Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
каким образом их дешевые доллары спонсируют нас?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 18:15

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..

Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).


Вы говорили? :D Да ничего, кроме "не подешевеет", вы не говорили и сейчас не говорите. Вы даже мой комментарий о "дешевом долларе" не смогли грамотно прочитать сквозь шоры (добровольно, кстати, одетые).

Дешевый доллар - это допинг и гривне, и КРЖН, и нашей экономике в целом! Вашим арендным доходам, если так понятнее. Он уже дешевый, уже 5-й месяц, его дешевле не будет - он может только подорожать (и подорожает рано, или поздно).

В условиях этого дешевого доллара гривна покачнулась, а не укрепилась, а спрос на бетон обвалился, а не взлетел. Что же вы при дорогом то долларе ожидаете? :roll: Впрочем, вопрос риторический - вы не ожидаете, вы мантрите...
zРадио
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  #<1 ... 4731473247334734
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