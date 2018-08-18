Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Ой... Америку ждет катастрофа рынка жилья. США находятся на грани кризиса выселений библейских масштабов.
Как вам заголовок статьи Vox, лорды?
Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).
Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.
В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...
Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.
Как там Vlad442 сказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гавань Вопрос, на сколько месяцев ее хватит...
Вы прочитали новость, схватились за голову - как же так, много безработных, кто будет платить аренду. Создали у себя в голове модель - безработных выселили, тысячи людей спят под мостами, у арендодателей забитые окна, они выставляют здания на продажу, рынок валится, за 100 долларов можно купить апартаменты в центре и т. п. На самом деле рынок скорректируется -20%, потом восстановится. Или правительство зальет проблему деньгами. Заколоченных окон не будет ни там, ни у нас. По поводу того, что аренда полностью восстановилась, я такое говорил? Я сказал, судя по рекламе хотелки вернулись к докорантинному уровню. Если/когда у меня лично будут пересдачи по старой цене, тогда я напишу "аренда восстановилась". Пока у меня нет достоверных данных, я такое не пишу. И вам советую внимательней относиться к прочитанному.
Vlad442 написав:Вы прочитали новость, схватились за голову - как же так, много безработных, кто будет платить аренду. Создали у себя в голове модель - безработных выселили, тысячи людей спят под мостами, у арендодателей забитые окна, они выставляют здания на продажу, рынок валится, за 100 долларов можно купить апартаменты в центре и т. п.
Не тешьте себя - я нарисовал в голове цепь событий еще в марте. Кроме забитых окон, разумеется - такого я никогда не говорил. Вы меня с кем-то путаете, или невнимательно относитесь с прочитанному (чем меня еще и попытались уколоть).
Данная же статья - это ложка к обеду. Опубликована 8 июля, за 3 недели до окончания программ государственной поддержки, без продления которых цепь разорвется и наступят, действительно, тяжелые последствия. Фактически, только на нынешнем коммунизме в США ситуация и держится. Причем у нас - тоже. Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения. "Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения. "Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
Вы говорили? Да ничего, кроме "не подешевеет", вы не говорили и сейчас не говорите. Вы даже мой комментарий о "дешевом долларе" не смогли грамотно прочитать сквозь шоры (добровольно, кстати, одетые).
Дешевый доллар - это допинг и гривне, и КРЖН, и нашей экономике в целом! Вашим арендным доходам, если так понятнее. Он уже дешевый, уже 5-й месяц, его дешевле не будет - он может только подорожать (и подорожает рано, или поздно).
В условиях этого дешевого доллара гривна покачнулась, а не укрепилась, а спрос на бетон обвалился, а не взлетел. Что же вы при дорогом то долларе ожидаете? Впрочем, вопрос риторический - вы не ожидаете, вы мантрите...
В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать
я так покупал машину весной 2008, хорошие варианты разлетались как пирожки, под давлением этих мыслей и я спешил, а осенью 2008 такие же авто стоили уже вполовину меньше и были никому не нужны. извините что пример не про недвижимость, истерика плохой советчик, истерики бывают не только у людей но и у рынков. Один истерит что не может продать и снимает объект с продажи, другой истерит что не может купить и переплачивает за то что завтра будет дешевле.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
каким образом их дешевые доллары спонсируют нас?
Все просто - оставаясь в погоне за прибылью в наших ОВГЗ и евробондах, на счетах наших офисов зарубежных компаний и наших дочек зарубежных банков. Вы сами регулярно об этом говорите, только другими словами
zРадио написав:Все просто - оставаясь в погоне за прибылью в наших ОВГЗ и евробондах, на счетах наших офисов зарубежных компаний и наших дочек зарубежных банков. Вы сами регулярно об этом говорите, только другими словами
временно там их доллары не нужны, технически это просто набор обстоятельств, но не спонсорство. Если постоялец вынужден задержаться в отеле это не означает что ему понравился номер или ему приятно пожить здесь подольше.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
zРадио написав:Все просто - оставаясь в погоне за прибылью в наших ОВГЗ и евробондах, на счетах наших офисов зарубежных компаний и наших дочек зарубежных банков. Вы сами регулярно об этом говорите, только другими словами
временно там их доллары не нужны, технически это просто набор обстоятельств, но не спонсорство. Если постоялец вынужден задержаться в отеле это не означает что ему понравился номер или ему приятно пожить здесь подольше.
Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ И даже при этом дешевом долларе мы наблюдаем отток, а не приток, средств нерезидентов из ОВГЗ. Но Влад надеется, что Украину так зальет долларом, что стоимость его круш взлетит. Интересно, при какой величине отрицательной ставки ФРС это чисто гипотетически могло бы произойти? )
zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
каким образом их дешевые доллары спонсируют нас?
Все просто - оставаясь в погоне за прибылью в наших ОВГЗ и евробондах, на счетах наших офисов зарубежных компаний и наших дочек зарубежных банков. Вы сами регулярно об этом говорите, только другими словами
Какая прелесть. astlife вбросил о крахе доллара. Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету
У киевского ольгино/лахтино явный недофинанс. Разные отделы перехватывают друг у друга темы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой