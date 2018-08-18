zРадио написав:

Ой...Как вам заголовок статьи Vox, лорды?Вкратце - еще до пандемии в США назревал кризис неплатежей по ренте. Всего домохозяйств в аренде - 43 млн. Из них 10 млн - т.н. cost-burdened, т.е. высокая доля расходов на аренду в семейном бюджете (>30%), и 11 млн - т.н. severely burdened, т.е. запредельная доля расходов на аренду в семейном бюджете (>50%).Сколько сейчас таких домохозяйств, когда безработица превышает 19 млн человек, никто не считал. Но ситуация держится на волоске только за счет 2-х государственных программ, заканчивающихся 31 июля - поддержки 600 долларов в неделю, в том числе по non-insured unemployment, и моратория на выселение арендаторов в связи с карантином.В случае непродления поддержки на улице окажутся несколько миллионов американцев - то, что автор называет "библейским масштабом". Что в этом случае будет с ценами на аренду и жилье (а вместе с ними - и с финансовым рынком, значительную часть залогового обеспечения которого составляет недвижимость), больно даже представить. Повторение 2008-го, как минимум...Ну а в случае поддержки - нетяжело догадаться, что платежеспособного спроса под арендными доходами в тех масштабах, к которым привык рынок, просто не существует, и после ослабления поддержки неминуемо выльется в значительную коррекцию, либо вообще - глубокую трансформацию.Как тамсказал - на КРЖН аренда полностью восстановилась? По-истине, тихая гаваньВопрос, на сколько месяцев ее хватит...