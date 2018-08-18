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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 лип, 2020 19:05
pesikot написав: zРадио написав:
Все просто - оставаясь в погоне за прибылью в наших ОВГЗ и евробондах, на счетах наших офисов зарубежных компаний и наших дочек зарубежных банков. Вы сами регулярно об этом говорите, только другими словами
Какая прелесть.
astlife вбросил о крахе доллара.
Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету
У киевского ольгино/лахтино явный недофинанс.
Разные отделы перехватывают друг у друга темы
Куда ты, убогий, с суконым рылом опять лезешь в калашный ряд написав очередной бред сивой кобылы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:06
pesikot написав:
Какая прелесть.
astlife вбросил о крахе доллара.
Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету
У киевского ольгино/лахтино явный недофинанс.
Разные отделы перехватывают друг у друга темы
Какой же ты все-таки недалекий тролль! Я как раз - главный оппонент теории краха доллара, опровергающий конспирологический бред о том, что эмиссия ФРС - это начало конца.
В процитированном тобой кусочке я разбивал мантры Vlad442
о том, что якобы подешевевший доллар приведет ко взлету цен на активы в Украине
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:12
Vlad442 написав: zРадио написав:
Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
Похоже что Влад прав по поводу дна в марте-апреле.
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:18
pesikot написав:
Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету
где я писал о крахе доллара? я вообще этот бред не обсуждаю.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:24
zРадио написав:
Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ
ОВГЗ привлекаются не один год, я считаю что с нулевой ставкой взаимосвязи нет. Не попадают к нам их вертолетные деньги разве что какие то капли переводами между частными лицами.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:38
vitaliian написав: zРадио написав:
Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ
ОВГЗ привлекаются не один год, я считаю что с нулевой ставкой взаимосвязи нет. Не попадают к нам их вертолетные деньги разве что какие то капли переводами между частными лицами.
Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на
призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:45
zРадио написав:
Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...
да теперь дошло.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Нед 12 лип, 2020 19:50
zРадио написав: vitaliian написав: zРадио написав:
Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ
ОВГЗ привлекаются не один год, я считаю что с нулевой ставкой взаимосвязи нет. Не попадают к нам их вертолетные деньги разве что какие то капли переводами между частными лицами.
Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на
призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...
как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..).
ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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