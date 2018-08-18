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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4732473347344735

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:05

  pesikot написав:
  zРадио написав:Все просто - оставаясь в погоне за прибылью в наших ОВГЗ и евробондах, на счетах наших офисов зарубежных компаний и наших дочек зарубежных банков. Вы сами регулярно об этом говорите, только другими словами

Какая прелесть.
astlife вбросил о крахе доллара.
Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету

У киевского ольгино/лахтино явный недофинанс.
Разные отделы перехватывают друг у друга темы :)


Куда ты, убогий, с суконым рылом опять лезешь в калашный ряд написав очередной бред сивой кобылы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:06

  pesikot написав:Какая прелесть.
astlife вбросил о крахе доллара.
Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету

У киевского ольгино/лахтино явный недофинанс.
Разные отделы перехватывают друг у друга темы :)


Какой же ты все-таки недалекий тролль! Я как раз - главный оппонент теории краха доллара, опровергающий конспирологический бред о том, что эмиссия ФРС - это начало конца.

В процитированном тобой кусочке я разбивал мантры Vlad442 о том, что якобы подешевевший доллар приведет ко взлету цен на активы в Украине
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:12

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..

Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).

Похоже что Влад прав по поводу дна в марте-апреле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Но zRadio & vitallian перехватили эту эстафету
где я писал о крахе доллара? я вообще этот бред не обсуждаю.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ
ОВГЗ привлекаются не один год, я считаю что с нулевой ставкой взаимосвязи нет. Не попадают к нам их вертолетные деньги разве что какие то капли переводами между частными лицами.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:38

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ
ОВГЗ привлекаются не один год, я считаю что с нулевой ставкой взаимосвязи нет. Не попадают к нам их вертолетные деньги разве что какие то капли переводами между частными лицами.


Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...
да теперь дошло.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 19:50

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  zРадио написав:Нет, имелась в виду именно нулевая ставка ФРС, стимулирующая гулять капитал по злачным местам вроде наших ОВГЗ
ОВГЗ привлекаются не один год, я считаю что с нулевой ставкой взаимосвязи нет. Не попадают к нам их вертолетные деньги разве что какие то капли переводами между частными лицами.


Связи и нет. Я говорю, что из ОВГЗ бегут, несмотря на призрачные возможности заработать на развитых рынках. А если бы ФРС сейчас не заливал экономику долларом, то сильно тяжелее пришлось бы не только американским безработным, но и всем нам, в том числе легкомысленным лордам. И сколько еще будет литься эта манна небесная, неизвестно...

как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..).
ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.
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