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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4733473447354736

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:15

  jj1981ua написав:как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..).
ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.


А может и раньше выборов :cry: Ставку ФРС то трогать не будут, а вот с дальнейшими триллионными программами - хз. Трамп сейчас бегает со своей, Байден (Пелоси) - со своей. И каждый хочет понравится избирателям, т.е. поддерживать программу оппонента, добавляя ему очки в гонке, не намерен. Т.е. возможен политический клинч, а у наркомана (финансового рынка) без очередной дозы ломка рискует полезть...
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:09

  reus написав:В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро.
Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.

Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.

Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:18

Акуїти!
Укро-заробітчани вже у Фінляндії, збирають там клубніку!
В холодній північній країні з неродючими грунтами!
Слава, слава працьовитому українському заробітчанському народу!
https://uainfo.org/blognews/1594406842- ... ndiyu.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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