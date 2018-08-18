Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..). ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.
А может и раньше выборов Ставку ФРС то трогать не будут, а вот с дальнейшими триллионными программами - хз. Трамп сейчас бегает со своей, Байден (Пелоси) - со своей. И каждый хочет понравится избирателям, т.е. поддерживать программу оппонента, добавляя ему очки в гонке, не намерен. Т.е. возможен политический клинч, а у наркомана (финансового рынка) без очередной дозы ломка рискует полезть...
reus написав:В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро. Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.
Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців