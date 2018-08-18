Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
jj1981ua написав:как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..). ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.
А может и раньше выборов Ставку ФРС то трогать не будут, а вот с дальнейшими триллионными программами - хз. Трамп сейчас бегает со своей, Байден (Пелоси) - со своей. И каждый хочет понравится избирателям, т.е. поддерживать программу оппонента, добавляя ему очки в гонке, не намерен. Т.е. возможен политический клинч, а у наркомана (финансового рынка) без очередной дозы ломка рискует полезть...
reus написав:В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро. Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.
Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.
Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.
Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
Frant написав:Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.
Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
А хто заважає укро-бызнєсмєнам зробити так, як в Ніцці чи в Лос Анжелесі чи деінде? Путін чи Пушкін? Геморой чи маркіз де Сад???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.
Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
А хто заважає укро-бызнєсмєнам зробити так, як в Ніцці чи в Лос Анжелесі чи деінде? Путін чи Пушкін? Геморой чи маркіз де Сад???
олигархат. любой маржинальный бизнес, если он как-то и смог зародиться, тут же отожмут. а вообще у нашего бизнеса при прочих равных шансов нет в нынешних условиях.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
А хто заважає укро-бызнєсмєнам зробити так, як в Ніцці чи в Лос Анжелесі чи деінде? Путін чи Пушкін? Геморой чи маркіз де Сад???
Так отож...ХЗ, але коли буде зроблено, тоді і відпочиватимуть
Vlad442 написав:"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
Тем кто успел купить на дне, второе дно в подарок, надо только подождать.