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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4734473547364737>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 20:15

  jj1981ua написав:как неизвестно? до выборов в сша. осенью все будет. максимум к началу зимы (не в первый же день президентства бить все по я..).
ситуация всем понятная и в сша в том числе. все в ожидании.


А может и раньше выборов :cry: Ставку ФРС то трогать не будут, а вот с дальнейшими триллионными программами - хз. Трамп сейчас бегает со своей, Байден (Пелоси) - со своей. И каждый хочет понравится избирателям, т.е. поддерживать программу оппонента, добавляя ему очки в гонке, не намерен. Т.е. возможен политический клинч, а у наркомана (финансового рынка) без очередной дозы ломка рискует полезть...
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:09

  reus написав:В прошлом году отдыхал во Фрежюсе на лазурном берегу Франции. На местном рынке черешню можно было купить за 3-3,5 ойро.
Что интересно, продавцы рынка выдавали чек, т. е. торговали абсолютно в белую.

Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.

Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:18

Акуїти!
Укро-заробітчани вже у Фінляндії, збирають там клубніку!
В холодній північній країні з неродючими грунтами!
Слава, слава працьовитому українському заробітчанському народу!
https://uainfo.org/blognews/1594406842- ... ndiyu.html
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:37

что-то попалось на глаза, чисто поржать

https://ua.m2bomber.com/obj/641818816/v ... a-180-kv-m

На участке - молодой плодоносящий сад с элитным виноградником.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:39

  Frant написав:Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.

Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"

Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні :roll:
Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса :shock: :shock: :shock:
Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 21:42

lun.ua переименовали в https://flatfy.ua/

Однознвчно, лучший сайт для поиска недвижимости в Украине. По функционалу и массиву данных.
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:00

  fler написав:
  Frant написав:Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.

Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"

Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні :roll:
Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса :shock: :shock: :shock:
Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?

А хто заважає укро-бызнєсмєнам зробити так, як в Ніцці чи в Лос Анжелесі чи деінде?
Путін чи Пушкін?
Геморой чи маркіз де Сад???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:09

  Frant написав:
  fler написав:
  Frant написав:Варто зазначити, що французька еліта відпочиває переважно у себе в Франції. А не в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.

Лише укро-їліта відпочиває від "каторжної праці" на іноземних курортах. Ну і пересічна битлота також орієнтується на смаки своєї "верхівки"

Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні :roll:
Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса :shock: :shock: :shock:
Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?

А хто заважає укро-бызнєсмєнам зробити так, як в Ніцці чи в Лос Анжелесі чи деінде?
Путін чи Пушкін?
Геморой чи маркіз де Сад???

олигархат. любой маржинальный бизнес, если он как-то и смог зародиться, тут же отожмут. а вообще у нашего бизнеса при прочих равных шансов нет в нынешних условиях.
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    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:17

      Frant написав:
      fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні :roll:
    Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса :shock: :shock: :shock:
    Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?

    А хто заважає укро-бызнєсмєнам зробити так, як в Ніцці чи в Лос Анжелесі чи деінде?
    Путін чи Пушкін?
    Геморой чи маркіз де Сад???

    Так отож...ХЗ, але коли буде зроблено, тоді і відпочиватимуть 8)
    fler
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    Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:21

      Vlad442 написав:"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).

    Тем кто успел купить на дне, второе дно в подарок, надо только подождать.
    Richi
     
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