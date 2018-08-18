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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4734473547364737

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:25

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..

Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).

Похоже что Влад прав по поводу дна в марте-апреле.

Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:вообще у нашего бизнеса при прочих равных шансов нет в нынешних условиях.
у нашої укро-бидло-еліти також немає шансів в порівнянні з елітами інших країн. Тупа, неосвічена, косноязична, не здатна прорахувати два кроки вперед.
Ну, нічого, скоро вона повернеться в цирк чи у фотоательє))) дехто, правда, поїде рубати ліс у Сибір
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:29

  Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)


хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:30

Унуноктий
Уноноктій, передати тобі ніфуроксазиду чи фталазолу?
На жаль, від імбецілізму - ще не придумали ліків....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:32

  baraka написав:
  Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)


хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

Олія, пшениця, чавун, бурштин і карпатський ліс.

Більше немає на чому :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:34

  Frant написав:
  baraka написав:
  Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)


хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

Олія, пшениця, чавун, бурштин і карпатський ліс.

Більше немає на чому :mrgreen:


а, ну да, тогда надо "успешные" реформы добавить и инвестиции :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:35

  baraka написав:
  Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)


хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 22:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос

Уноноктій, тобі варто би прийняти участь в наступних президентських виборах.
Маєш шанс!
Укро-нарот любить обирати президентом або клоуна, або злодія-проффесора, або іншого убогого, тупого та косноязичного імбецила ...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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