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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:25
airmax78 написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Вопрос, сколько еще недель/месяцев американцы будут спонсировать мир дешевым долларом?..
Я еще давно говорил, что пандемия с сопутствующими траблами это не обычный долговой кризис. Что сейчас время думать не о том, как заработать, а как не потерять. Сидеть в физических активах и получать небольшой пассивный доход намного комфортней, чем лопатить кучи статистики, ждать падение, думать что будет с долларом, в чем и где хранить сбережения.
"Дно" было в марте-апреле, когда можно было найти хорошие варианты. Казалось что мало, жадность играла, статистика говорила, что нужно ждать 20-40%. В результате все хорошие варианты раскупили, нужно ждать второе дно и продолжать платить аренду (по которой апрельских-майских цен уже и близко не наблюдается).
Похоже что Влад прав по поводу дна в марте-апреле.
Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:28
jj1981ua написав:
вообще у нашего бизнеса при прочих равных шансов нет в нынешних условиях.
у нашої укро-бидло-еліти також немає шансів в порівнянні з елітами інших країн. Тупа, неосвічена, косноязична, не здатна прорахувати два кроки вперед.
Ну, нічого, скоро вона повернеться в цирк чи у фотоательє))) дехто, правда, поїде рубати ліс у Сибір
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:29
Унуноктий написав:
Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ?
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baraka
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:30
Унуноктий
Уноноктій, передати тобі ніфуроксазиду чи фталазолу?
На жаль, від імбецілізму - ще не придумали ліків....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:32
baraka написав: Унуноктий написав:
Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ?
Олія, пшениця, чавун, бурштин і карпатський ліс.
Більше немає на чому
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:34
Frant написав: baraka написав: Унуноктий написав:
Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ?
Олія, пшениця, чавун, бурштин і карпатський ліс.
Більше немає на чому
а, ну да, тогда надо "успешные" реформы добавить и инвестиции
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baraka
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:35
baraka написав: Унуноктий написав:
Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ?
посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос
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Унуноктий
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Додано: Нед 12 лип, 2020 22:49
Унуноктий написав:
на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос
Уноноктій, тобі варто би прийняти участь в наступних президентських виборах.
Маєш шанс!
Укро-нарот любить обирати президентом або клоуна, або злодія-проффесора, або іншого убогого, тупого та косноязичного імбецила ...
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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