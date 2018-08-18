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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4734473547364737

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 134
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
13%
18
знизяться в межах 10%
30%
40
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
13%
17
знизяться більше, ніж на 50%
6%
8
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:03

  Унуноктий написав:
  baraka написав:
  Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)


хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос


а, ну да, я ж забыл что ты в ОП работаешь
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:19

  baraka написав:
  Унуноктий написав:
  baraka написав:
хм, ну раз было дно, то должен быть рист.
а рист должен быть на чём-то, верно ?
что будет драйвером роста ? :)

посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос


а, ну да, я ж забыл что ты в ОП работаешь

я вот что то не пойму.... ты не веришь своему графику?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 12 лип, 2020 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нужен рост курса доллара, это даст краткосрочный всплеск на первичке.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:17

  fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні
Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса
Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?

Це дійсно так, і він це добре розуміє, але завдяки класової ненависті для нього немає різниці між людиною яка не законно збагатилася за рахунок держави, та підприємцем, який став заможнім не порушував закони та платив податки. Він їх однаково ненавидить та вважає, що вони винні, що він невдаха та лузер. Тому його писанина виглядає такою нелогічною та жалюгідною :D
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 00:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сори за оффтоп. Не могу понять, как на фоне таких цен Тесла удается продавать свои автомобили в Штатах: https://casauto.com/vehicles/jc101083
Видимо, все-таки, автопилот - решает.
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  #<1 ... 4734473547364737
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