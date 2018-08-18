Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
хм, ну раз было дно, то должен быть рист. а рист должен быть на чём-то, верно ? что будет драйвером роста ?
посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос
fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
Це дійсно так, і він це добре розуміє, але завдяки класової ненависті для нього немає різниці між людиною яка не законно збагатилася за рахунок держави, та підприємцем, який став заможнім не порушував закони та платив податки. Він їх однаково ненавидить та вважає, що вони винні, що він невдаха та лузер. Тому його писанина виглядає такою нелогічною та жалюгідною