Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Унуноктий написав:Я давно говорит что несмотря на свою занудную противность Влад далеко не глупый. Мне кажется что у него есть талант которого нет у многих форумных аналитегов, он действительно видит тренды когда они только зарождаются, а не как все умный но потом)
хм, ну раз было дно, то должен быть рист. а рист должен быть на чём-то, верно ? что будет драйвером роста ?
посмотри на свой график... до карантина был рост, потом на фоне карантина всё остановилось.... образовался отложенный спрос
fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
Це дійсно так, і він це добре розуміє, але завдяки класової ненависті для нього немає різниці між людиною яка не законно збагатилася за рахунок держави, та підприємцем, який став заможнім не порушував закони та платив податки. Він їх однаково ненавидить та вважає, що вони винні, що він невдаха та лузер. Тому його писанина виглядає такою нелогічною та жалюгідною
Пока не будет прекращена практика продажи прав и не будет введена система как в Германии, будем видеть подобные картины.
Знакомый студент купил права в Украине. В Германии уже пять раз пытался здать, все проваливал. Зато когда приезжает у Украину, катаеться от пуза.
Всех все устраивает. Страна катиться к самоуничтожению.
Польша как и в кризиз 2008 года показывает лучшие результаты в Европе. Еще пару миллионов украинцев выедет. Покупайте дальше нерухоме лайно у Кийови
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
fler написав:Я вибачаюся, але як можна порівняти сервіс у Франції та в Україні Сен-Тропе і Коблеве, Ніцца та Одеса Якби в Україні був такий сервіс як у Франції (в Єгиптах, Туреччинах, Ізраїлях і т.д.), хто б їхав/летів за кордон відпочивати?
Це дійсно так, і він це добре розуміє, але завдяки класової ненависті для нього немає різниці між людиною яка не законно збагатилася за рахунок держави, та підприємцем, який став заможнім не порушував закони та платив податки. Він їх однаково ненавидить та вважає, що вони винні, що він невдаха та лузер. Тому його писанина виглядає такою нелогічною та жалюгідною
Реус, не тупіть.
Я не люблю укро-бидло-їліту в цілому. Тому що ця "успішна" звіздота заробила гроші або на приватизації СРСРівських ресурсів, або на пилянні держбюджету, або ж на вирощуванні пшениці, копанні бурштину та інших "сучасних" технологіях.
Результати діяльності цієї бидлоти за 29 років - ми чітко спостерігаємо. Держава деградувала, втратила третину населення і дві третини індустрії. Ще 5-7 років такого управління - і вона щезне з політичної карти світу.
До речі, я приймав участь в Майдаеі-2004. На Майдан-2013 я поклав хер, і правильно зробив.
Зараз я думаю лише про свій особистий пенсійний фонд, який не залежить від цієї держави.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Хомякоид написав:Польша как и в кризиз 2008 года показывает лучшие результаты в Европе. Еще пару миллионов украинцев выедет.
Скоро знову будемо співати пісню "У вагоні Директорія, а під вагоном територія"))) Всілякі реуси, Кучми, хмельницькі, кравчуки і зеленські скажуть:а ми тут ні при чому, ми багато і важко відпочивали в Ніццах і Куршавелях і весь час дбали про укро-державу(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців